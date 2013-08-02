اتحاد و همبستگی ملت ایران اسرائیل را از صحنه روزگار محو می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی صفایی در جمع نمازگزاران بخش گلستان ضمن قدردانی از حضور باشکوه مردم مومن و انقلابی این منطقه در مراسم روز جهانی قدس اظهار داشت: اسرائیل پایه گذار اندیشه پلیدی در 60سال گذشته بود که امام راحل با بصیرت الهی خویش افکار آنان را نقشه بر آب کرد.

وی ادامه داد: به همین منظور بود که رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران با بزرگ منشی خود آخرین هفته ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری کردند که از همان سال همه مسلمانان جهان و آزادیخواهان در این روز شریف پا به عرصه می گذارند.

این مسئول با اشاره به حضور مردم در دفاع از ملت مظلوم فلسطین نیز عنوان کرد: این حضور می تواند برای ملت زجر کشیده فلسطین، انرژی مضاعفی محسوب شود تا برادران فلسطینی با قوت قلب بیشتری بتوانند در راستای مقابله با مستکبرین قیام کنند.

خطیب جمعه بخش گلستان یادآور شد: انشالله روز قدسی خواهد آمد که مستکبرین افول خواهند کرد و مستضعفین بر آنها پیروز می شوند تکلیف همه ملت هاست که در روز قدس حرکت کنند و در مقابل آنها بایستند و جرثومه فساد را از زمین محو کنند.

به گفته وی، روز قدس مثل لیله القدر است و باید بیدار باشیم و تا مثل مطلع الفجر ملت مسلمان ایستادگی کنیم.

انتقاد از روند بی حجابی در برخی از ادارات دولتی

صفایی در ادامه خطبه های این هفته بر مسئله عفاف و حجاب پرداخت و گفت: ادارات باید مورد بازرسی فرماندار، بخشدار و... قرار گیرند زیرا در بعضی از ادارات خانم ها به طور نامناسبی مشغول به کار هستند که باید مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار بگیرند زیرا تعدادی از آنان حجاب اسلامی و شئونات اخلاقی را رعایت نمی کنند.

وی افزود: مواظب باشید بر مستضعفین که مظلوم واقع می شوند ظلم نکنید و اگر می خواهید عزت در جامعه باشد احترام به ارتش و نیروی انتظامی و حکومت داشته باشیم زیرا حرکت آنان می تواند امنیت را برای مردم فراهم سازد.

امام جمعه بخش بوستان به فرا رسیدن حکم تنفیذ یازدهمین ریاست جمهوری پرداخت و افزود: 12 مرداد روز تنفیذ ریاست جمهوری است و لازم است بدانیم امضای حکم ریاست جمهوری یک سویه نیست بلکه یک تکلیف است و آن حیطه اختیاراتی که معصومین به ولی فقیه می دهند.