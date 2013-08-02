راهپیمایی روز قدس هشدار جدی به تمامی ظالمان است

به گزارش خبرنگار مهر، ححت الاسلام احمد محسن زاده درخطبه های این هفته نماز عبادی و سیاسی روز جمعه در جمع نمازگزاران بخش بوستان ضمن قدردانی از مردم ولایتمدار و انقلابی بخش بوستان در مراسم روز جهانی قدس اظهار داشت: مسلمانان جهان امروز در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند و فریاد مظلومان را به همه عالم رسانند تا توطئه‌های دشمنان بیش از پیش افشا شود و همه بداند که در هر مکانی از دنیا که فساد و ظلم صورت می‌گیرد از سوی جنایتکاران، ستمگران و ظالمان است.

وی به وظایف مسلمانان در برخورد با رژیم صهیونیستی و راهپیمایی روز قدس اشاره کرد و افزود: همه مردم باید در اینگونه صحنه ها حضور مستحکمی در صحنه بر علیه اسرائیل جنایتکار داشته باشند.

محسن زاده با تاکید بر اینکه مسلمانان باید در مجامع بین‌المللی از فلسطین دفاع کنند، تصریح کرد: پشتیبانی از آرمانهای بلند فلسطین بهترین کمک برای آنان می باشد.

خطیب جمعه بش بوستان ادامه داد: قدس شریف در واقع نخستین قبله مسلمانان جهان، سرزمین اصلی و موطن میلیون‌ها فلسطینی آواره‌ای است که صهیونیسم جنایتکار با حمایت استکبار جهانی در سال 1948 آن را از دست ساکنانش خارج و تحت سلطه خود در آورده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بخش بوستان همچنین اضافه کرد: اینگونه اتحاد و همبستگی‌‌های ارزشمند موجب هراس دشمنان اسلام می‌شود و از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون دشمنان نظام و اسلام به این نتیجه رسیده‌اند که مقابله در برابر اتحاد مسلمانان کار بسیار سختی است.

به گفته وی، روز قدس انتقال‌دهنده پیام مظلومان به عالم است و از ظلم‌هایی حکایت دارد که مانند غده سرطانی در مناطق مختلف دنیا انجام می‌شود.

امام جمعه بخش بوستان ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم مومن و انقلابی نسیم شهر نیز گفت: مردم مومن و انقلابی این شهرستان عاشورای نیز در مراسم روز جهانی قدس یکبار دیگر با حضور گسترده خو در راهپیمایی، تداوم مسیر همبستگی و خلق حماسه سیاسی را رقم زدند.

محسن زاده اظهار داشت: امسال نیز مردم ولایتمدار شهرستان بهارستان با در نظر گرفتن تحولات بین الملی پررنگ‌تر از سال‌های گذشته در راهپیمایی رو قدس شرکت کردند و بار دیگر با آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری تجدید میثاقی مجدد بستند.

