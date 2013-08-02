دستگیری از محرومان در جامعه فرهنگ شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی راشدی در خطبه های امروز نماز جمعه چالوس، رفع نیازمندی های عمومی را ضروری دانست و گفت: شفاعت، توسل، تبرک و اهتمام به حل مشکلات مردم که سیره انیبا و امامان ما بوده است باید در فرهنگ دینی ما نیز در خصوص رفع نیازمندی های عمومی بیش از پیش مورد توجه و عنایت قرار گیرد.

وی به در پیش رو بودن 17 مرداد (روز خبر نگار) اشاره کرد و افزود: از خبر نگاران دلسوز و علاقمند به آگاهی مردم که رسالت خود را به درستی و متعهدانه انجام می دهند قدردانی می کنیم و از مسئولان نیز می خواهیم تا در این روز گوشه ای از زحمات بی شائبه این افراد را مد نظر داشته باشند و از آنان در خور شأن و شایسته ی آنان قدردانی کنند.

راشدی، خواستار تاسیس اداره مستقل اوقاف و امور خیریه برای شهرستان چالوس شد و تاکید کرد: متاسفانه در شهرستان چالوس مردم آگاهی لازم جهت نتایج و برکات وقف و امور خیریه را ندارند، بنابراین باید مدیری شایسته برای این اداره انتخاب شود تا بتواند در این زمینه اطلاع رسانی درست داشته باشد و فرهنگ وقف را ترویج کند

وی با قدردانی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس امسال تصریح کرد: روز قدس روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است و روز ی است که در آن باید سرنوشت مسلمان های مستضعف مشخص شود.

امام جمعه چالوس با تاکید بر حمایت از افراد ناتوان و محروم جامعه اظهار داشت: اگز راهپیمایی روز قدس از اجزای دین و فرهنگ ما می باشد باید حمایت از ناتوانان و گذشت نسبت به انسان های گرفتار و دفاع از ملت های مسلمان نیز همواره مد نظر ما باشد و جزئی از فرهنگ ما شود.

راشدی به بررسی فواید و آثار روزه داری پرداخت و بیان داشت: برابری افراد توانگرو متمکن با ناتوانان و ضعفا، چشیدن طعم گرسنگی و تشنگی توسط افراد غنی و توانگر، مهربانی و شفقت نسبت به ضعفا و محرومین از مهم ترین آثار و فلسفه های روزه داری است.

وی تاکید کرد: اگر کسی در این ماه ستمدیده گرفتاری را یاری رساند و از او حمایت کند خداوند در دنیا او را در برابر دشمنان یاری می کند و در آخرت نیز در زمان حسابرسی و بررسی اعمالش او را یاریگر خواهد بود.