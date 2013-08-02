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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۴۳

حجت الاسلام راشدی:

دستگیری از محرومان در جامعه فرهنگ شود

دستگیری از محرومان در جامعه فرهنگ شود

چالوس - خبرگزاری مهر: امام جمعه چالوس با اشاره به تقویت فرهنگ احسان و نیکوکاری در ماه رمضان بین نیازمندان، اظهار داشت: دستگیری از محرومان باید در جامعه فرهنگ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی راشدی در خطبه های امروز نماز جمعه چالوس، رفع نیازمندی های عمومی را ضروری دانست و گفت: شفاعت، توسل، تبرک و اهتمام به حل مشکلات مردم که سیره انیبا و امامان ما بوده است باید در فرهنگ دینی ما نیز در خصوص رفع نیازمندی های عمومی بیش از پیش مورد توجه و عنایت قرار گیرد.

وی به در پیش رو بودن  17  مرداد (روز خبر نگار) اشاره کرد و افزود:  از خبر نگاران  دلسوز و علاقمند به آگاهی مردم که رسالت خود را به درستی و متعهدانه انجام می دهند قدردانی می کنیم و از مسئولان نیز می خواهیم تا در این روز گوشه ای از زحمات بی شائبه این افراد را مد نظر داشته باشند و از آنان در خور شأن و شایسته  ی آنان قدردانی کنند.

راشدی، خواستار تاسیس اداره مستقل اوقاف و امور خیریه برای شهرستان چالوس شد و تاکید کرد: متاسفانه در شهرستان چالوس مردم آگاهی لازم جهت نتایج و برکات وقف و امور خیریه را ندارند، بنابراین باید مدیری شایسته برای این اداره انتخاب شود تا  بتواند در این زمینه اطلاع رسانی درست داشته باشد و فرهنگ وقف را ترویج کند

وی با قدردانی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس امسال تصریح کرد: روز قدس روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است و روز ی است که در آن باید سرنوشت مسلمان های مستضعف مشخص شود.

امام جمعه چالوس با تاکید بر حمایت از  افراد ناتوان و محروم جامعه اظهار داشت: اگز راهپیمایی روز قدس از اجزای دین و فرهنگ ما می باشد باید حمایت از ناتوانان و گذشت نسبت به انسان های گرفتار و دفاع از ملت های مسلمان نیز همواره مد نظر ما باشد و جزئی از فرهنگ ما شود.

راشدی به بررسی فواید و آثار روزه داری پرداخت و بیان داشت: برابری افراد توانگرو متمکن با ناتوانان و ضعفا، چشیدن طعم گرسنگی و تشنگی توسط افراد غنی و توانگر، مهربانی و شفقت نسبت به ضعفا و محرومین از مهم ترین آثار و فلسفه های روزه داری است.

وی تاکید کرد: اگر کسی در این ماه ستمدیده گرفتاری را یاری رساند و از او حمایت کند خداوند در دنیا او را در برابر دشمنان یاری می کند و در آخرت نیز در زمان حسابرسی و بررسی اعمالش او را یاریگر خواهد بود.

 

کد مطلب 2108679

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