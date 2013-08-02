به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی بعدازظهر جمعه در جمع مردم شهرستان دیر اظهار داشت: جاده وفاق یکی از پروژه‌های مهم اساسی است که چهار شهرستان کنگان، دیر و جم و عسلویه رابه هم پیوند می‌دهد.

وی افزود: این جاده که با اعتبار اولیه 20میلیارد ریال عملیات اجرایی آن از شهرستان کنگان آغاز شده است که در کنار این پروژه کمپ‌های گردشگری ایجاد خواهد شد.

نماینده شهرستان‌های کنگان، دیر و جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این پروژه جاده ارتباطی منطقه پارس جنوبی و پارس شمالی است و با اجرای آن مسافت دیربه کنگان از ۲۰کیلومتر به هشت و نیم کیلومتر کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: پیگیری بیمارستان نیمه تمام دیر به عنوان یکی از اولویت کاری خود بوده و الحمدالله این پیگیری ها نتیجه بخش بوده و صورت حساب آن کاملا پرداخت شده و برای امکانات و تجهیزات آن قول مساعد از مسئولان گرفته شده است.

حجت‌الاسلام احمدی ادامه داد: پیگیری اسکله خورخان بردخون که یکی از آرزوهای دیرینه مردم بود اکنون تجهیز کارگاه شده و قرارگاه خاتم الانبیا متولی اجرای این پروژه انتخاب شده است.

وی در رابطه با بخش شدن شهرآبدان گفت: شهرشدن دوراهک از آرزوهای مردم بود که اکنون با انتخاب شهردار این شهر روند کار روبه پیشرفت است و ارتقا شهر آبدان به بخش در هیئت دولت در حال بررسی است و امیدواریم که اگر مشکلی پیش نیاید در چند روز آینده اجرایی خواهد شد.

نماینده شهرستان‌های کنگان، دیر و جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی اخذ 12میلیارد ریال عوارض شهرداری از شرکت متانول کاوه دیر، کمک 220میلیونی به افراد بی بضاعت، پیگیری اشتغال جوانان در پارس جنوبی، پیگیری صادرات محصول گوجه فرنگی شهرستان، کمک 200میلیون تومانی به دانشگاه پیام نور دیر و پیگیری زمین دانشگاه آزاداسلامی، اخذ مجوز احداث درمانگاه تامین اجتماعی دیر و رفع مشکلات سوخت و ته‌لنجی ملوانان بخشی از کارهایی بوده که دراین مدت انجام گرفته است.