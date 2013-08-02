صهیونیسم بنیانگذار تروریسم در جهان/کشتار و ترور با اسرائیل عجین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی بعدازظهر جمعه در جمع راهپیمایان روز قدس در مصلای یاسوج ضمن تقدیر از حضور باشکوه مردم در این راهپیمایی، اظهار داشت: این راهپیمایی و نفرین بر آمریکا و اسرائیل از زبان شما روزه داران به برکت دعا و عبادات شما مستجاب می شود و شاهد خواری، ذلت و زبونی این غده سرطانی خواهیم بود.

وی روز قدس را روز عزت اسلام و مسلمین دانست و بیان کرد: این روز، روز فریاد علیه استکبار و بیداد، روز حمایت از مردم فلسطین و روز ندا و فریادی است که لرزه بر پشت دشمن می اندازد.

وی افزود: روز قدس نه تنها روز حمایت از مردم فلسطین که روز حمایت از همه قیامها علیه ظلم و استکبار در جهان است.

قدس دیگر یک مکان و روز قدس یک زمان نیست

آیت الله ملک حسینی با بیان اینکه قدس دیگر یک مکان و روز قدس دیگر یک زمان نیست، بیان داشت: قدس به پهنای خاورمیانه و پهنای جهان است.

وی افزود: سیطره دشمنان بر پهنای خاورمیانه و جهان ایجاب کرده است در تمامی دنیا این نداعلیه خصم، کفر و استکبار جهانی بلند شود.

آیت الله ملک حسینی اضافه کرد: روز قدس یک روز نیست بلکه یک مصاف بین حق و باطل، ایمان و کفر و اسلام و شرک، هرزگی و استبداد است.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت: اسرائیلی ها پیامهای یهودیهت افراطی را از گذشته تاریخ تاکنون حفظ کرده اند و براساس آنها و رفتارهای شرارت بار، عصیانها و طغیانهای یهودیان افراطی، امروز این غده سرطانی را در بطن اسلام شکل داده اند.

ملک حسینی با بیان اینکه باید نام اسرائیل از تاریخ و جغرافیا حذف شود، اظهار داشت: این غده سرطانی به سان یک آسیب، گلوی مسلمین را می فشارد اما به امید خداوند روزی خواهد رسید که این غده از بین خواهد رفت.

یهودیان تحریف گران تاریخ اند

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با تشریح ویژگی های یهودیت افراطی گفت: یهودیان تحریف گران تاریخ بوده اند و تورات، انجیل، زبوز و.. را تحریف کردند.

وی افزود: آنها حقیقتهای الهی را تحریف کردند و به جنگ اندیشه و و فکر انسان که باید در برابر زبان انبیاء قرار می گرفت، رفتند.

ملک حسینی تورات را کتاب قانون و انجیل را کتاب بشارتها دانست و گفت: با تحریف این دو، بشارتها به نفع بنی اسرائیل مصادره شد در حالی که در این کتاب، بشارتهایی برای پیروزی امت محمد(ص) بود.

وی دومین ویژگی یهودیت افراطی که در قرآن نیز به آن اشاره شده را خودبزرگ بینی دانست و افزود: این ها خود را فرزند خدای بزرگ و از برترین اولیاء هستی می دانستند.

اسرائیل هرگز رنگ عزت را نخواهد دید

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این روح خود بزرگ بینی طلسمی است که در روز قدس شکسته می شود.

وی با بیان اینکه به فرموده خداوند "هرگز اسرائیل رنگ عزت را نخواهد دید" و این وعده الهی است، گفت: بی شک اگر مسلمین عزت مندانه در برابر این غده سرطانی بایستند، این پیام قرآن محقق خواهد شد.

ملک حسینی با اشاره به آیات قرآن، قدرت اسرائیل را پوشالی دانست و گفت: مردانی می خواهد که وعده خدا را در نابودی این رژیم محقق کنند.

وی با اشاره به ویژگی دیگر یهودیان افراطی، آنها را بنیانگذار تروریسم در جهان دانست و اظهار داشت: یهودیان افراطی انبیاء را می کشتند و گاه در یک روز 70 پیام پاک را به شهادت رساندند و امروز تعجب نیست، شیر خواره ها، کودکان، پیرزنان و پیرمردان را از دم تیغ می گذرانند.

ملک حسینی تصریح کرد: روح نکبت تروریسم در وجود آنهاست و کشتار و ترور با صهیونیسم عجین شده است.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری عصیان و طغیان را دو خصیصه ددمنشانه اسرائیل برشمرد و گفت: آنها عصیان می کنند برای القای کفر در جامعه ومبارزه با دین، و علیه انسانها طغیان می کنند برای کشتار وحشیانه آنها.

وی فساد و سرکشی را از دیگر ویژگی های آنان دانست و گفت: طبق روایات، اسلام و ایرانیان در برابر این گردنکشان خواهند ایستاد و آنها را به خاک ذلت خواهند نشاند.

ترویج اسلام بدلی به جای اسلام ناب محمدی از اهداف اسرائیل است

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد صهیونیسم را دشمن تمام عیار اسلام دانست و گفت: افسوس باید خورد به حال کسانی که می گویند می توان با آنها ساخت و می شود راجع به مسئله فلسطین مصالحه و معامله کرد.

وی با بیان اینکه امکان صلح با اسرائیل تحت هیچ شرایطی وجود ندارد، اظهار داشت: مبادا کسی تصور کند مسئله تحریم ها و مشکلات به خاطر این شعار است و اگر این شعار کنار گذاشته شود همه چیز درست می شود.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: اگر شما به دشمنی پایان دهید آنها پایان نخواهند داد زیرا آنها تصمیم به نابودی اسلام دارند اما اراده خداوند حاکمیت اسلام بر جهان است.

ملک حسینی ترویج اسلام بدلی به جای اسلام ناب محمدی و شخصیت سازی به جای شخصیتهای بزرگ دنیای اسلام را از دیگر اهداف صهیونیسم عنوان کرد و بیان داشت: آنها در ترکیه چنین کاری کردند تا آرای مردم به نفع یک حزب به ظاهر مسلمان جمع آوری شد.

ملک حسینی افزود: رجب طیب اردوغان را بر سر آنتن ها بردند تا از او شخصیتی بزرگ بسازند اما اراده خدا چیز دیگری است.

اسرائیل قدرتی پوشالی و نظامی شیشه ای است

وی هجوم فکری با استفاده از رسانه را از دیگر اهداف صهیونیسم در جهان دانست و گفت: امروز آنها با سایتها، ماهواره ها، روزنامه ها و.. تلاش می کنند بر دنیا مسلط شوند و فکر بشریت را در تسخیر خود در آورند و تلقین کنند که بنی اسرائیل امت برتر است.

وی افزود: امروز متاسفانه از زبان برخی از اساتید مسلمان و رسانه ها مطالبی دیده می شود که برخلاف مطلب قرآن است و اسرائیل را بزرگ و مقتدر در عرصه های مختلف نشان می دهند.

وی اسرائیل را قدرتی پوشالی و نظامی شیشه ای عنوان کرد و گفت: کسانی که قدرت اسرائیل را بزرگ نشان می دهند تا در مسلمانان رعب ایجاد کنند، به اسلام خیانت می کنند.

وی با بیان اینکه اسرائیل به دنبال کاهش جمعیت مسلمانان و افزایش جمعیت یهودیان است، اعطای جایزه به مسئولین ایران برای کنترل موالید و توزیع مجانی ابزارهای کشتار نسل با عنوان کنترل موالید را در این راستا عنوان کرد و گفت: این در حالی است که امروز آنها از یهودیان می خواهند که بچه های بیشتری به دنیا بیاورند.

وهابیت، بابیت و بهائیت فرقه های ساخته اسرائیل هستند

نماینده ولی فقیه در استان ایجاد جنگهای داخلی در کشئورهای اسلامی را از دیگر اهداف اسرائیل شمرد و افزود: هرجا اختلافی در کشورهای اسلامی وجود دارد دست اسرائیل در آن است.

وی تصریح کرد: اسرائیل از هر فتنه ای برای سستی مسلمانان و فروش اسلحه های خود استفاده می کند.

ملک حسینی فرقه سازی را از دیگر برنامه های اسرائیل دانست و افزود: وهابیت، بابیت، بهائیت و بسیاری از فرقه های دیگر توسط آنها شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه صهیونیسم ها علاوه بر فرقه ها سازمانهای نظامی هم می ساختند، گفت: امروز این سازمانهای جهادی که تحت عنوان حرکتهای سلفی شکل گرفته است، همه جا در راستای اهداف اسرائیل حرکت می کنند و جایی نیست که به اسرائیل حمله کرده باشند.

سازمانهای جهادی سلفیت ابزار نظامی صهیونیسم هستند

ملک حسینی بیان کرد: هرجا هستند علیه دشمنان اسرائیل می جنگند و در راستای اهداف اسرائیل عمل می کنند.

وی با بیان اینکه سلفیت یک روز ابزار ترویج فرهنگ یهودیت بود، افزود: امروز آنها تبدیل به ابزار نظامی صهیونیسم و مسیحیت شده اند و به نام دشمنی با اسرائیل و امریکا، نیرو جمع می کنند و این جهادی باطل است برای حاکمیت اسرائیل و آمریکا در جهان.

وی نابوی اسرائیل را وعده الهی دانست و گفت: هرانسانی در هرزمانی باید تلاش کند تا جزء کسانی باشد که این وعده الهی را محقق می سازد.

نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: اگر کشورهای اسلامی متحد عمل کنند و یک صدا باشند این وعده الهی به دست انسانهای این نسل محقق خواهد شد اما اگر سستی و پستی حاکمان باعث گسستن این اتحاد و ایجاد سستی و در مسلمانان شود، این وعده توسط نسل های آینده محقق خواهد شد.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم تاکید کرد: اتحاد می تواند نابود کننده این قدرت پوشالی و شکننده این نظام شیشه ای باشد.

وی اظهار داشت: اسرائیل در جنگ 33 روزه نشان داد که قدرتی سست است و باید شیرمردانه ایستاد و این فریاد ها و این نفرینها را خداوند روزی محقق خواهد کرد.