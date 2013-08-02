ایمان و عمل صالح سرلوحه فعالیت وزرای دولت یازدهم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مشایخ در خطبه های امروز نماز جمعه نوشهر اظهار داشت: حضور بیش از 30 کشور در این مراسم علیرغم همه تحریم های جهانی نشان از اقتدار نظام جمهوری اسلامی دارد.

وی با اشاره به گمانه زنی های وزرا کابینه ریاست جمهوری آینده به ویژگی های مسئولان منتخب اشاره کرد و افزود: کسانی بایستی انتخاب شوند که معیارهای مسئولان نظام در آنها وجود داشته باشد و نسبت به رعایت خط و خطوط و ارزشهای اسلامی و انقلابی پایبند باشند.

مشایخ اضافه کرد: ایمان و عمل صالح کلید مسئولیت وزرا و مسئولان آینده کابینه دولت یازدهم محسوب می شود و باید محل بروز تقوا باشد و مسوولین بر طبق قوانین قرآن و نهج البلاغه عمل کنن

امام جمعه نوشهر، روز قدس را سبب زنده بودن مسئله فلسطین برای ملت های مسلمان دانست.

مشایخ با اشاره به برگزاری راهپیمایی روز قدس و حضور گسترده اقشار مردم گفت: راهپیمایی روز قدس سبب احیای مسئله فلسطین شده است.

وی با بیان اهمیت روز قدس و یادگار امام خمینی(ره) اظهار داشت: موضوع بیت المقدس و مردم فلسطین در اولویت مسائل جهان اسلام قرار دارد.

مشایخ با اشاره به ترفندهای آمریکایی ها و غربی ها در آستانه برگزاری روز قدس افزود: آمریکایی ها با طرح سناریوی سازش بین فلسطینیان و رژیم غاصب صهیونیسم درصدد بودند تا حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس را کمرنگ جلوه دهند و دهن کجی نسبت به همه مسلمانان داشته باشند.

امام جمعه نوشهر در خصوص اهمیت روز قدس و ارتباط آن با انقلاب اسلامی افزود: مسئله قدس به عنوان نماد صف آرایی حق در برابر باطل و مظلوم در مقابل ظالم بشمار می رود و تفکر پیدایش انقلاب اسلامی منشا حرکت ضد اسراییلی در جهان و منطقه شده است.

وی به سالروز نهضت مشروطه و شهادت شیخ فضل الله نوری کجوری پرداخت و گفت: در طول نهضت مشروطه بارها عده ای چوب عدم تشخیص حق از باطل را خوردند و باعث شد تا مردم از روحانیت و علما جدا شوند و عاملی برای شکل گیری حکومت شاهنشاهی شد.