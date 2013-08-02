انقلاب اسلامی ریشه بیداری اسلامی در کشورهای منطقه است

سید عباس حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوست و دشمن بر اين باورند كه اين جنبش ها با تاسي رهبران آنها از انقلاب شكوهمند اسلامي رخ داده و نتيجه صدور انقلاب اسلامي در جهان است.

این مسئول استانداری گفت: استکبار بدون استضعاف تصور نمی ‌شود و آنچه که برای امروز مسلمانان ضروری است، اتحاد و وحدت اسلامی است و دولت‌ها و ملت‌های اسلامی باید هوشیار باشند و نقشه دشمنان برای تفرقه انداختن در کشورهای اسلامی را نقش بر آب کنند.

وی با بیان اینکه ملت ایران در روز قدس با شعار بلند مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل مشت محکم دیگری دهان تمام ابرقدرتها خواهند زد گفت: در حالی که دشمنان نظام نظاره ‌گر حضور مردم در این راهپیمایی هستند از این رو با حضور خود در راهپیمایی روز جهانی قدس همبستگی خودمان را با ملت مظلوم فلسطین نشان خواهیم داد.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران گفت: حضور گسترده ملت در راهپیمایی روز قدس به مفهوم تجدید بیعت با آرمان های امام راحل بوده است.

حسینی نژاد اظهار داشت: عظمت حضور مردم در راهپيمايي روز قدس، ابهت توخالي استكبار جهاني را در هم می شكند.

وی با تاكيد بر آرمان مبارزه با ظلم و ستم در دين مبين اسلام افزود: مبارزه با رژيم غاصب صهيونيستي، ريشه در باورها و اعتقادات ديني مسلمانان دارد.

وي ادامه داد: ما مسلمانان بر حسب اعتقاد و باور ديني و مذهبي با رژيم نژاد پرست صهيونيستي مبارزه مي كنيم و اين مبارزه را تا آزادي قدس شريف از چنگال اين دژخيمان ادامه خواهيم داد.

حسینی نژاد، روز قدس را يادگار تدبير والاي بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي ذكر كرد و اظهار داشت: حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس تجدید بیعت با آرمان‌های والای حضرت امام (ره) است و امروزه نجات فلسطين از دست اسرائيل غاصب، هدف بزرگ مسلمانان در اقصي نقاط جهان است.

مدیر کل سیاسی مازندران با بیان اینکه همه ملت هاي مسلمان بايد براي آزادي فلسطين دربند تلاش كنند، اضافه كرد: رژيم اشغالگر قدس با زياده طلبي هاي خود فلسطين را به آشوب كشانده و صحنه فجيع كشتار مسلمانان و زنان و مردان بي دفاع فلسطين را به راه انداخته است.