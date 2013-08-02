روز قدس و خلق حماسه اي ديگر/" سينه ستبر ايران" باز هم ولايت مداري خود را ثابت كرد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان كرمانشاه نيز همزمان با سراسر كشور از اولين ساعات صبح امروز و در عين روزه داري و گرماي طاقت فرسا در قالب صفوف راهپيمايان روز جهاني قدس به ميدان آمدند تا بار ديگر حماسه اي را خلق كنند.

كرمانشاهي كه به فرمايش مقام معظم رهبري " سينه ستبر ايران " است باز هم به صحنه آمده تا اينبار نه به پاسداري ايران بلكه به پاسداري از جهان اسلام و اولين قبله مسلمين نداي الله اكبر سردهند و به جهانيان بفهماند كه تا مردماني غيور، دلاور مرد چون كرمانشاهيان حافظ اسلام هستند، صهيونيست و دست نشاندگانش نمي توانند نام اسلام را خدشه دار كنند.

مردم استان كرمانشاه امروز باز هم به صحنه آمدند تا از مظلوميت مردماني دفاع كنند كه به رسم مهمان نوازي محكوم به ظلم شده اند و ميهمانشان چون نفس را گلوي آنان را گرفته ، چرا كه آمده و بيرون نرفته است" .

مردم استان كرمانشاه در قالب صفوف پرجمعيت و در حالت روزه داري به صحنه راهپيمايي قدس آمدند و ضمن محکومیت جنایات های رژیم اشغالگر قدس، آزادی قدس شریف را خواستار شدند.

اين راهپيمايي همزمان با مركز استان در ساير شهرستان هاي كرمانشاه نيز با شكوه و عظمت خاصي در حال برگزاري است.

انزجار و نفرت از اقدامات استكباري صهيونيست باعث شده است كه همه مردم با هر گرايش ديني( مسيحي، زرتشتي و حتي كليمي) به صفوف راهپيمايان بپيوندند.

در صفوف راهپيمايان از هر قشري به چشم مي خورد، و از كرد، لر و عرب گرفته تا ... همه خواستار نجات مردم فلسطين از وضعيت موجود هستند.

به آتش كشيدن پرچم هاي اسرائيل و آمريكا به دست راهپيمايان تاييدي بر انزجار اين مردم از اقدامات وحشيانه اين رژيم اشغالگر است.

و نهايتا اين مردم روزه دار به قرار گاه و ميعادگاه همه مسلمانان نماز جمعه مي روند تا يكپارچه و يكدل آزادي قدس شريف و مردم مظلوم فلسطين را از خداوند منان بخواهند.

لازم به ذكر است، در استان كرمانشاه علاه بر تنوع آب و هوايي تنوع زباني، ديني و مذهبي بسياري وجود دارد اما اين مردم در صحنه هاي حماسه همواره يك رنگي و يكدلي خود را به اثبات رسانده اند.

