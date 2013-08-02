به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی مهدوی نژاد، که با تعدادی از معاونان خود همگام با مردم ولایتمدار قم در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کرده بود، اظهار داشت: مسئله قدس و فلسطین بر اساس گفتمان و فرهنگ حضرت امام تنها یک قطعه ی مقدس جغرافیایی نیست بلکه تقابل دو فرهنگ، دو گفتمان و دو عقیده ،یعنی تقابل مستضعفین و مستکبرین است.

وی گفت: روز قدس روز آگاهی ملت ها و مستضعفین جهان در برابر زیادی خواهی ها و افزون طلبی های نامشروع مستکبرین است و امام کبیرمان به عنوان پرچم دار مبارزه با استبداد و استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل با نامگذاری روز قدس خط مبارزه و مقابله مستضعفین دربرابر مستکبرین عالم را برای همیشه تاریخ ترسیم نمودند.

فرمانده سپاه قم ادامه داد: اینک اندیشه پاک امام راحل و عظیم الشان به عنوان خط ایستادگی در برابر باطل و نبرد و پیکار با غارت گران و چپاول گران و زور گویان عالم، متجاوزان بشریت به عنوان شجره طیبه در قلب مسلمانان جهان غرق گردیده است که عطر شکوفه های آن مقاومت اسلامی و میوه های وصل آن بیداری اسلامی را به دنبال داشته است.

سردار مهدوی نژاد افزود: بیداری اسلامی که امروز در پیکره ی کشور های اسلامی، مسلمانان و آزادی خواهان قرار گرفته و رویاهای آمریکا و اسرائیل را در ایجاد اسرائیل بزرگ و حاکمیت از نیل تا فرات بر باد داده است و مسلمانان جهان دریافته اند که تنها با تمسک بر اسلام و شعار"لاغربیه و لا شرقیه،اسلامیه اسلامیه"می توان در برابر قدرت های پوشالی ایستاد و تسلیم نقشه های آمریکایی صهیونیستی و زیادی خواهی های آنان نشد.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای منحرف ساختن امواج بیداری اسلامی اضافه کرد: دشمنان اسلام نتوانستند در مقابل این امواج بیداری اسلامی بایستند بنابراین تلاش می کنند که این امواج بیداری را منحرف نمایند و مسلمانان را به جان هم بیندازند و ما امروز شاهد توطئه های برادرکشی در کشور هایی همچون مصر، تونس، عراق و سوریه هستیم که وحدت این امت را نشانه گرفته اند.

فرمانده سپاه قم افزود: بنابراین همه مسلمانان و مستضعفان باید حول محور وحدت اسلامی با تمسک به اسلام و قرآن دست در دست هم داده و به سوی قله های پیروزی حرکت کنند.

وی گفت: اکنون ما شاهدیم که اوضاع رژیم صهیونیستی به گونه ای است که حتی مراکز مطالعاتی و رسانه ای غربی، خاورمیانه ای بدون اسرائیل را در آینده نزدیک خبر میدهند بنابراین رهایی قدس شریف از اشغال گران واقعیتی است که غیر قابل انکار است و بیداری اسلامی این حرکت را سرعت بخشیده است.

وحدت، کلید آزادی قبله اول مسلمین است

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قم نیز در جمع راهپیمایان قمی با اشاره به اینکه روز قدس یکی از ماندگار ترین آرمانهای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می باشد، اظهار داشت: از دلایل نامگذاری این روز نجات و آزادی مردم گرفتار و ستم دیده فلسطین که سالهاست به دست دژخیمان و اسرائیلی ها گرفتار هستند و از طرفی هم این سرزمین متعلق به همه دنیاست چرا که قبله اول مسلمین می باشد.

حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن اکبری گفت: امروز وظیفه هر مسلمانیست که این روز را با حضور آگاهانه و عالمانه اعلام برائت از مشرکین ، کفار و منافقین و در راس آنها صهیونیسم بین الملل داشته باشند.

وی ادامه داد: حضور در روز قدس یک نوع حمایت و اعلام همبستگی و همدردی با مردم ستم دیده و گرفتار فلسطین می باشد و از طرفی هم اطاعت و طبعیت از نظر و امر ولی امر مسلمین که آن روزها امام بزرگوار بودند و امروز فرزند خلف صالح امام بزرگوار، رهبر عظیم الشان انقلاب حضرت امام خامنه ای می باشد که این فرمان را به همه ملت های آزادیخواه جهان می دهد که ما انتظار داریم که همه مردم و مسلمین در دنیا برای دفاع از محرومان و ستمدیدگان و ملت گرفتار فلسطین به پا خیزند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان افزود: این زخمی است که بر کالبد نظام دینی آسیب می زند و فرد فردمسلمانان و دلسوختگان با حضور خود یکبار دیگر به همه استکبار و بدخواهان و زیاده خواهان عالم اعلام می کنند که ملت گرفتار فلسطین تنها نیستند.

