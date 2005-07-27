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۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۱۱

از سوي نماينده ايتاليا در سازمان ملل؛

گروه چهار بارديگر متهم به پرداخت رشوه براي جلب حمايت شد

نماينده ايتاليا در سازمان ملل متحد اعلام كرد: كشورهايي كه در پي عضويت دائم شوراي امنيت هستند، مبادرت به پرداخت رشوه و تهديدهاي ملي براي به دست آوردن حمايت كشورها نموده اند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه تلگراف، ماركلو اسپاتافرو (Marcello Spatafora) كشورهاي آلمان، ژاپن، هند و برزيل موسوم به گروه چهار كه خواهان عضويت دائم در شوراي امنيت هستند را به ارائه رشوه به برخي بخش هاي مربوط به عضويت در شوراي امنيت متهم كرد.

نماينده ايتاليا در سازمان ملل متحد در سخنان خود كه در مجمع عمومي اعلام كرد، مدام اين اتهام را به گروه چهار نسبت داد اما از هيچ كشوري به طور خاص نام نبرد.

اسپاتافرو در اين سخنراني گفت: ما اطلاع داريم كه گروه چهار برخي بخش ها را تحت فشار مالي قرار داده است تا آنها را به عضويت دائم شوراي امنيت درآورد و از عضويت برخي كشورها نيز جلوگيري به عمل آورد.

ايتاليا با همراهي پاكستان و كانادا و برخي كشورهاي ديگر پيشنهاد كردند فقط 10 عضو غير دائم به شوراي امنيت اضافه شود.

کد مطلب 210871

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