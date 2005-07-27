گروه چهار بارديگر متهم به پرداخت رشوه براي جلب حمايت شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه تلگراف، ماركلو اسپاتافرو (Marcello Spatafora) كشورهاي آلمان، ژاپن، هند و برزيل موسوم به گروه چهار كه خواهان عضويت دائم در شوراي امنيت هستند را به ارائه رشوه به برخي بخش هاي مربوط به عضويت در شوراي امنيت متهم كرد.

نماينده ايتاليا در سازمان ملل متحد در سخنان خود كه در مجمع عمومي اعلام كرد، مدام اين اتهام را به گروه چهار نسبت داد اما از هيچ كشوري به طور خاص نام نبرد.

اسپاتافرو در اين سخنراني گفت: ما اطلاع داريم كه گروه چهار برخي بخش ها را تحت فشار مالي قرار داده است تا آنها را به عضويت دائم شوراي امنيت درآورد و از عضويت برخي كشورها نيز جلوگيري به عمل آورد.

ايتاليا با همراهي پاكستان و كانادا و برخي كشورهاي ديگر پيشنهاد كردند فقط 10 عضو غير دائم به شوراي امنيت اضافه شود.