بارش باران در کانون خشکسالی استان کرمان آغاز شد/ آسمان رحمت خود را بر سر مردم رفسنجان نازل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان و در یازهمین روز از دومین ماه فصل تابستان، مردم رفسنجان شاهد بارش رحمت الهی در شهر خود هستند.
بارش باران که از ساعاتی پیش در رفسنجان آغاز شده همچنان ادامه دارد و این نوید را می دهد که پس از گرمای طاقت فرسای روزهای گذشته، اینک مردم می توانند خنکای باران تابستانی را حس کنند.
بارش باران در کویر داغ و تفتیده یکبار دیگر مردم رفسنجان را امیدوار کرد تا پائیز پربارانی داشته باشند.
هر چند که شهرستان رفسنجان در بهار امسال فصل پربارشی را پشت سرگذاشت و بارش آن در فصل زراعی جاری از 100 میلیمتر فراتر رفت اما با توجه به خشکسالی های سالهای اخیر، همچنان این شهرستان با افت سفره های زیرزمینی آب روبرو است.
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