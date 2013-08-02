  1. استانها
  2. کرمان
۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۴۱

از دقایقی قبل؛

بارش باران در کانون خشکسالی استان کرمان آغاز شد/ آسمان رحمت خود را بر سر مردم رفسنجان نازل کرد

بارش باران در کانون خشکسالی استان کرمان آغاز شد/ آسمان رحمت خود را بر سر مردم رفسنجان نازل کرد

رفسنجان - خبرگزاری مهر: با سپری شدن روزهای بسیار گرم تابستان، اینک ابرها آرام آرام فضای شهر را گرفته و باران شروع به باریدن گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان و در یازهمین روز از دومین ماه فصل تابستان، مردم رفسنجان شاهد بارش رحمت الهی در شهر خود هستند.

بارش باران که از ساعاتی پیش در رفسنجان آغاز شده همچنان ادامه دارد و این نوید را می دهد که پس از گرمای طاقت فرسای روزهای گذشته، اینک مردم می توانند خنکای باران تابستانی را حس کنند.

بارش باران در کویر داغ و تفتیده یکبار دیگر مردم رفسنجان را امیدوار کرد تا پائیز پربارانی داشته باشند.

هر چند که شهرستان رفسنجان در بهار امسال فصل پربارشی را پشت سرگذاشت و بارش آن در فصل زراعی جاری از 100 میلیمتر فراتر رفت اما با توجه به خشکسالی های سالهای اخیر، همچنان این شهرستان با افت سفره های زیرزمینی آب روبرو است.
 

کد مطلب 2108710

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها