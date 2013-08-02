تشکر از حضور پرشور مردم استان تهران در راهپیمایی روز جهانی قدس

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستانهای استان تهران اظهار داشت: روز جهانی قدس در سال حماسه سیاسی از شور و شکوه بیشتری برخوردار بود.

وی افزود: وقوع حوادث مصر، سوریه، لبنان و تجدید تحریم آمریکا بر علیه ملت ایران و قراردادن نام شاخه نظامی حزب الله در لیست گروه های تروریستی برشکوه مراسم روز جهانی قدس افزوده است.



این مسئول یادآور شد: خبرهای دریافتی از شهرستانهای مختلف استان تهران حاکی از آن است مردم روزه این استان برغم گرمی هوا به خیابانها آمدند و به سوی میعادگاه های نماز جمعه حرکت کردند، حضور اقشار مختلف مردم خصوصا جوانان در راهپیمایی قدس چشمگیر گزارش شده است.



حجت الاسلام محمودی درباره تأثیر راهپیمایی امروز ملت ایران اعلام کرد: حضور میلیونها نفر در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس بهترین پاسخ به آمریکا و اسرائیل و سردمداران استکبار است و اسرائیل باید بداند هرگز نخواهد توانست در برابر اراده ملتها مقاومت کند.

وی اضافه کرد: البته انتظار از ملت فلسطین اتحاد و مقاومت و سازش ناپذیری است که امید است به زودی شاهد اضمحلال رژیم غاصب اسرائیل باشیم.