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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۵۳

در پیامی؛

فرماندار قرچک از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس قدردانی کرد

فرماندار قرچک از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس قدردانی کرد

قرچک - خبرگزاری مهر: فرماندار قرچک از حضور حماسی همراه با بصیرت مردم شهرستان قرچک در آیین یوم‌الله روز جهانی قدس قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ریاحی در این پیام آورده ‌است: درود خدا، بر شما مردم ولایت‌مدار و افتخارآفرین و ولایتمدار شهرستان قرچک که هم‌صدا با ملت سلحشور ایران اسلامی با قلوبی سرشار از عطر روح‌بخش قرآن در ماه ضیافت الهی به صحنه آمدید و با حضور حماسی خود در این آزمون بزرگ ضمن اعلام حمایت قاطع از آرمان‌های فلسطین تمام دسیسه‌ها و توطئه‌های استکبار را خنثی کردید.

مردان و زنان روزه‌دار در این راهپیمایی حماسی، شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا و ندای آزادی و رهایی بیت‌المقدس به عنوان اولین قبله مسلمین جهان و قلب تپنده جهان اسلام را سر دادند و تعلق قدس شریف به جهان اسلام را با بانگ رسای تکبیرهای خود به گوش جهانیان رساندند.

بی‌شک حضور با شکوه و خروش انقلابی که در لبیک به ندای تاریخی حضرت امام خمینی (ره) و در راستای پیروی از منویات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی شکل گرفت برگ زرین دیگری را در تاریخ سراسر حماسه و ایثار این استان ولایت‌مدار و دارالحماسه ثبت کرد.

در این پیام همچنین آمده است: از خلق حماسه شکوه و عظمت اقشار مختلف مردم بیدار و همیشه در صحنه شهرستان قرچک به خصوص علما و روحانیون، دانشجویان و دانش‌آموزان، اساتید و فرهنگیان، اصناف و بازاریان، اصحاب رسانه و خبرنگاران، صدا و سیما و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، تقدیر و تشکر کرده و قدوم پر مهر مردم مؤمن و روزه‌دار را برای حضور گسترده و پر شور در راهپیمایی روز جهانی قدس ارج می‌نهیم.

کد مطلب 2108713

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