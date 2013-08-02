400 لنج‌ صیادی برای صید میگو در بوشهرعازم دریا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن تنگستاني عصر جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه صید میگو با قایق‌های صیادی از روز گذشته آغاز شده است افزود: بیش از 900 قایق با 2500نفرصیاد ، صید میگوی خود راآغاز کرده‌اند که با بررسی‌های انجام شده صید قایق‌ها مطلوب ارزیابی شده است.

وی با اشاره به لزوم تجهیز همه شناورهای صیادی به سایبان و تجهیزات برودتی و ادوات صید تاکید کرد: زمان مجوز صید هر سفر دریایی برای لنج‌ها شش روز و قایق‌ها سه روز خواهد بود.

معاون صيد و بنادر ماهيگيري شيلات استان بوشهر افزود: تخلیه و حمل و نقل میگوهای صید شده تابع مقررات طرح تحویل‌گیری و حمل و نقل بهداشتی آبزیان بوده و مسئولین کنترل کیفی بر مراحل مختلف تخلیه و حمل و نقل میگو نظارت می‌کنند.

تنگستانی با اشاره به اینکه در برخی از آبهای استان بوشهر صید ممنوع است تصریح کرد: صید میگواز مقابل نيروگاه تا دلوار درعمق زير پنج متر و اطراف مطاف محدوده خورخاندر دیر و منطقه روبروی رودخانه مند تا عمق كمتر از 10متر و زيستگاه‌هاي مصنوعي شامل منطقه منگف، يرول، دير، خارگو و گناوه ممنوع است.

وی مدت زمان صید میگو را بیش از 26روز اعلام کرد و گفت: قیمت میگو در بازار طبق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود بگونه‌ای که اکنون بین 12تا 15هزار تومان برای هر کیلو نرخ گذاری شده است.

معاون شیلات استان بوشهر گفت: پارسال دو هزار و 400تن ميگو از آب‌هاي استان بوشهر درمدت 28 روز تلاش صيادي، صيد شد و پيش بيني مي‌شود امسال نيز صيادان به همين مدت به صيد ميگو بپردازند.

تنگستانی با بيان اينكه حدود 40 درصد ميگوي كشور در استان بوشهر صيد مي‌شود اظهاركرد: 65 درصد ذخاير ميگوي استان بوشهرازگونه ببري سبزومابقي گونه‌هاي سفيد و سرتيز هستند.