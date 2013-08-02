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۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۱۵

بزرگترین حزب اسلامی بنگلادش غیرقانونی اعلام شد

بزرگترین حزب اسلامی بنگلادش غیرقانونی اعلام شد

دادگاه عالی بنگلادش فعالیت حزب "جماعت اسلامی" این کشور را غیرقانونی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، با تصمیم دادگاه عالی بنگلادش بزرگترین حزب اسلامی این کشور به عنوان حزب غیرقانونی اعلام شد. به این ترتیب فعالیت های سیاسی این حزب متوقف شده و اعضای آن حق شرکت در انتخابات پارلمانی سال 2014 را نخواهند داشت.

بر اساس تصمیم دادگاه عالی در شهر داکا فعالیت های حزب جماعت اسلامی مغایر با اصول قانون اساسی این کشور تشخیص داده شده است.

با این حال این تصمیم به معنای توقف دائم فعالیت های جماعت اسلامی نیست و این حزب می تواند با هماهنگ کردن برنامه های خود با قانون اساسی، مجددا درخواست ادامه فعالیت بدهد.

کد مطلب 2108722

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