به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین پیروانی شب گذشته پس از شکست تیمش در برابر فولاد خوزستان در اهواز در نشست خبری پس از بازی اظهار کرد: تیم ما در این بازی خوب کار کرد به گونه ای که بازیکنان ما سه موقعیت تک به تک را هدر دادند ولی با وجود این، در برابر فولاد با توجه به حمایت هوادارنش بازی خوبی را ارائه دادیم.

وی افزود: با وجود احترامی که برای داور بازی قائل هستم ولی او می توانست در این بازی عملکرد بهتری داشته باشد.

سرمربی تیم فجر سپاسی شیراز درخصوص وضع مالی این باشگاه در لیگ امسال، تصریح کرد: تیم ما در حد معقول پول دارد ولی کل قراردادهای ما شاید حدود شش میلیارد تومان باشد و این در حالی است که خیلی از تیم ها بالای 20 میلیارد هزینه کرده اند.

پیروانی اظهار کرد: با وجود این، به عقیده من این یک جنگ نابرابر است چون خیلی از بازیکنان مد نظرمان بودند که پول سرسام آوری می‌خواستند و ما نتواستیم به این صورت هزینه کنیم.

وی در ادامه به وضعیت لیگ برتر در سال جاری و صحبت‌های اخیر کی روش سرمربی تیم ملی اشاره کرد و گفت: به نظر من نظرات سرمربی تیم ملی در خصوص لیگ محترم است ولی فدراسیون باید تصمیم نهایی را در خصوص برنامه‌های لیگ بگیرد. مگر می شود که لیگ تعطیل شود و برنامه‌ها تغییر کند؟

سرمربی تیم فجرسپاسی در خصوص اعتراض هواداران تیمش پس از باخت در هفته نخست ادامه داد: هواداران ما باید صبور باشند چون تیم ما برای هماهنگی بیشتر نیازمند زمان است.

وی به اتفاقاتی که در آبادان برای او رخ داده بود اشاره کرد و گفت: در این شهرستان به من فحاشی می‌کردند و من ترجیح دادم از تیم جدا شوم و دیگر توهین نشنوم. مانند خیلی‌ها 40 درصد قرارداد خود را دریافت کردم.

دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و فجر شهید سپاسی شیراز از سری رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر باشگاه‌های کشور با تک گل فرزاد حاتمی به سود اهوازی‌ها به پایان رسید.

