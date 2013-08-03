چشم و هم چشمی در دنیای مادران باردار همدانی/ سزارین رتبه دار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارداري و زايمان قسمت مهمي از زندگي خانم‌هاست و تاثير قابل ملاحظه اي بر زندگي آنها دارد، بنابراين تصميم‌گيري در مورد آن نیز مهم و قابل توجه است و اين سئوال كه چه روشي براي زايمان بهتر است، هميشه براي آنان مطرح خواهد بود.

در سال‌هاي اخير مادران بيشتر ترجيح مي‌دهند از روش سزارين براي زايمان استفاده كنند و از سوي ديگر مادران نيز به دليل نداشتن آگاهي كافي نسبت به زايمان طبيعي و سزارين به اشتباه رو به سزارين مي‌آورند.

زنان اطلاعات متفاوت و متنوعي درباره زایمان دريافت مي‌كنند، اما آنها ممكن است به اشتباه از عوارض زايمان طبيعي نكاتي بشنوند و به سزارين روي آورند.

سال گذشته 51 درصد زایمان ها سزارین بوده است

مدیر بیمارستان فاطمیه همدان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آمار عمل سزارین در سال 91 در این بیمارستان سه هزار و 878 و زایمان طبیعی سه هزار و 646 مورد بوده است.

زهره آب آب زاده ابراز داشت: در مجموع در سال 91، هفت هزار و 524 زایمان در بیمارستان فاطمیه همدان انجام شده که 51 درصد آن عمل سزارین بوده است

.

وی با بیان اینکه بیمارستان فاطمیه همدان از بیمارستان های دوستدار مادر است، عنوان داشت: بیمارستان های دوست دار مادر به دنبال آن هستند که هر مادری در هر باروری و زایمان در دوران بارداری و تا شش هفته پس از زایمان از خدمات اثربخش و کارآمد این بیمارستان ها برخوردار شوند.

هدف اصلی بیمارستان دوست دار مادر کاهش عمل سزارین است

مدیر بیمارستان فاطمیه همدان ادامه داد: یکی از اهداف اصلی و سیاست های اصلی بیمارستان های دوست دار مادر کاهش درصدی عمل سزارین در مادران باردار است.

آب آب زاده در مورد دلیل روی آوردن مادران باردار به عمل سزارین گفت: به نظر من دلیل اصلی روی آوردن به این عمل، ترس خانم ها از درد زایمان طبیعی است که. بیمارستان فاطمیه فعالیت هایی را در راستای آموزش مادران باردار با هدف کاهش عمل سزارین در بین مادران انجام می دهد.

کارشناس ارشد پرستاری گفت: این آموزش ها با هماهنگی مراکز بهداشتی در هشت جلسه برای مادران باردار برگزار می شود و بازدید از بخش زایمان بیمارستان از جمله برنامه ها بوده که در آشنایی و آمادگی روحی روانی مادران موثر است.

مدیر بیمارستان فاطمیه همدان انجام انواع ورزش ها و ماساژهای دوران بارداری را از جمله برنامه های حین آموزش مادران باردار عنوان کرد.

مامای همراه، مادران باردار را مشاوره می کند

آب آب زاده اضافه کرد: علاوه بر این برنامه ها در پایان دوره آموزشی خانم باردار برای وی مامای همراه انتخاب می شود تا مادر را در دوران بارداری و حین درد زایمان و بعد از زایمان راهنمایی و مشاوره کند.

وی ابراز داشت: مامای همراه از لحاظ روحی و روانی مادران باردار را حمایت می کند.

مدیر بیمارستان فاطمیه همدان ادامه داد: در سه ماه نخست امسال تعداد 974 عمل سزارین و 984 زایمان طبیعی در این بیمارستان انجام شده که میزان زایمان به روش سزارین 49 درصد و زایمان طبیعی 50 درصد بوده است.

استان همدان بعد از سيستان و بلوچستان در استفاده از عمل سزارين رتبه دوم را دارد

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي همدان نیز در مورد ميزان عمل سزارين در استان همدان گفت: استان همدان بعد از سيستان و بلوچستان در استفاده از عمل سزارين در رتبه دوم قرار دارد

.

محمد مهدی مجذوبی ادامه داد: استقبال از عمل سزارين در استان همدان در حال افزايش است. در حالی که مردم بايد از عوارض و تاثيرات منفي اين عمل آگاه شوند و اطلاع رساني كافي در اين مورد بايد انجام شود.

در سزارین مادر خون بیشتری را نسبت به زایمان طبیعی از دست می دهد

کارشناس مامایی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از عوارض زایمان سزارین این است که مادر خون بیشتری را نسبت به زایمان طبیعی از دست می دهد.

فاطمه افخمی افزود: از دیگر عوارض زایمان سزارین می توان به عوارض بیهوشی، بزرگ ماندن شکم، احتمال عفونت بالا، چسبندگی داخل شکم و مثانه اشاره کرد همچنین در زایمان سزارین احتمال دارد مادر به نازایی ثانویه دچار شود و برای مادرانی که به این روش زایمان می کنند محدودیت بارداری وجود دارد.

برخی از افراد به دلیل چشم و هم چشمی به عمل سزارین روی می آورند

کارشناس مامایی ادامه داد: علت بیشتر روی آوردن برخی افراد به این نوع زایمان، ترس از درد زایمان و ناشناخته بودن عوارض آن است و گاهی برخی به دلیل چشم و هم چشمی و شیک بودن این نوع زایمان به عمل سزارین روی می آورند.

وی با اشاره به اینکه برخی افراد فکر می کنند عوارض زایمان طبیعی بیشتر است، اظهار داشت: یکی از عوارض زایمان طبیعی شلی لگن بوده که مادران از آن ترس دارند در صورتیکه عوارض سزارین ناشناخته است.

ماهانه 370 مادر برای آموزش در کلاس های بیمارستان فاطمیه شرکت می کنند

مسئول آموزش مادران باردار در بیمارستان فاطمیه ادامه داد: آموزش هایی که در بیمارستان برای ماردارن باردار انجام می شود در راستای ترویج زایمان به روش طبیعی است.

فاطمه افخمی عنوان داشت: ماهانه 370 مادر برای آموزش در کلاس های بیمارستان فاطمیه شرکت می کنند.

وی با بیان اینکه استان همدان یکی از استان های برتر از لحاظ آموزش ماردران باردار است، افزود: این آموزش ها بسیار موثر بوده به طوریکه آمار سزارین از 51 درصد سال گذشته، امسال به 49 درصد کاهش یافته است.

کارشناس مامایی با تاکید بر اینکه ماردان باردار باید از عوارض زایمان سزارین آگاه شوند، اظهار داشت: عمل طبیعی از لحاظ اقتصادی هم برای خانواده فرد و هم برای دولت به صرفه تر است.

مادر بعد از زایمان طبیعی سرحال تر و شاداب تر است

وی ادامه داد: مهم‌تر از اين موارد سرحالي و شادابي مادر پس از زايمان طبيعي است

افخمی گفت: مادري كه زايمان طبيعي مي‌كند، همان روز پس از زايمان به راحتي مي‌تواند كارهاي مربوط به خود و بچه را انجام دهد، ولي فردی كه سزارين مي‌كند چند روز بايد كاملا استراحت كند.

مسئول آموزش مادران باردار در بیمارستان فاطمیه همدان اضافه کرد: دردهاي پس از سزارين نيز خيلي زياد است به طوري كه مادر نياز به مسكن پيدا مي‌كند، در حالي كه به صورت معمولي و طبيعي مادر 7 تا 8 ساعت قبل از زايمان طبيعي درد خواهد داشت، اما در مورد سزارين اين دردها چند روز ادامه پيدا مي‌كند.

حال با این تفاسیر و باتوجه به نکاتی که گفته شد و عوارض و مشکلات زایمان سزارین ضروری است که مسئولین خیلی جدی تر برای اطلاع رسانی در خصوص عوارض زایمان سزارین وارد کار شوند و هر چه بیشتر ماردان باردار را نسبت به عوارض و مشکلات این نوع عمل آگاه کنند.