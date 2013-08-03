انتقاد شدید از مسببان برخورد با 60 پرستار/ اقدام قضائی در صورت عدم پاسخگویی

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز به محض اطلاع از نامه 60 پرستار به رئیس دانشگاه مبنی بر درخواست پرداخت حقوق و دستمزدشان هر 60 نفر را به صورت یکجا به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه معرفی کردند. این تصمیم عجیب مسئولان این بیمارستان موجب بهت وحیرت جامعه پرستاری و سازمان نظام پرستاری به نمایندگی از پرستاران کشور شده است.

در همین ارتباط محمد میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری اظهارداشت: سؤالی که بنده از رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز دارم این است که بر چه اساسی و با استناد به کدام قانون، مسئولان یک بیمارستان به خود اجازه می دهند که چنین برخوردی را با نیروهای صبور و نجیب پرستار داشته باشند.

وی ادامه داد: آیا چنین برخوردی در برابر نیروی پرستاری که نجیبانه در برابر تضییع حق و حقوقشان و تأخیر یک ساله در پرداخت اضافه کار و کارانه شان صبر کرده اند و دم بر نیاورده اند، رواست؟ این در حالی است که در هر دستگاه دیگری اگر پرداخت اضافه کار یک کارمند فقط 2 ماه به تعویق بیفتد شاید سر و صدای علنی به راه نیندازد ولی قطعاً برای احقاق حق خود تکاپوی اداری را انجام می دهد.

میرزابیگی اضافه کرد: پرستار ما در تبریز یکسال تمام در برابر تأخیر در دریافت حق خود صبر کرده و دم نزده و مشغول کار خود بوده و فقط در ماههای اخیر بعد از مشاهده برخی روال های ناعادلانه، ضمن پایبندی کامل خود به خدمات رسانی به بیماران، طی نامه ای بسیار محترمانه به رئیس دانشگاه خواستار رسیدگی به معوقات یکساله خود شده است. با این وجود چطور مسئولان آن بیمارستان به خود این اجازه را داده اند که 60 نفر پرستار را به یکباره به هیئت تخلفات اداری دانشگاه معرفی کنند.

وی با تأکید بر مستند بودن این خبر افزود: پرستارانی که چنین برخوردی با آنها شده است از طریق تلفنی که روزهای چهارشنبه برای رسیدگی به مسائل پرستاران در نظر گرفته شده است این موضوع را به صورت مستقیم به خود بنده منتقل کرده اند و مستندات این موضوع نیز وجود دارد.

میرزابیگی، این حوادث را از دو حالت خارج ندانست و گفت: یا اینکه این مسئله حاصل بی تدبیری مسئولان این بیمارستان بوده که در واقع بعد از رسیدن این نامه به رئیس دانشگاه تبریز باید مورد بازخواست قرار می گرفتند نه اینکه به خود اجازه دهند 60 نفر آدم را یکباره به هیئت تخلفات اداری معرفی کنند. چرا که اگر این 60 پرستار به همین دلیل در خدمات رسانی دلسرد شوند کل سیستم آن بیمارستان متضرر می شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: قطعا در نهایت اگر این مسئله انگیزه کاری این پرستاران را در خدمت رسانی کاهش دهد آنکه ضرر می کند، بیماران هستند لذا ما با کلی خواهش از این پرستاران در خواست کردیم که مطلقا خدمت رسانی خود را تحت شعاع این موضوع قرار ندهند و خودشان را بیش از این درگیر این مسئله نکنند و آنها را دعوت به آرامش کردیم اما در عین حال قول دادیم که سازمان نظام پرستاری به جد پیگیر این مسئله است.

وی اضافه کرد: حالت دوم نیز این است که با توجه به اینکه کشور در حال انتقال قدرت و تغییر دولت است برخی به جای ایجاد فضای آرامش، به صورت غرض ورزانه سعی در بر هم زدن فضای لذت بخشی هستند که بعد از انتخابات در جامعه شکل گرفته است. زیرا این موضوع می توانست موجب تحریک سایر پرستاران در شهر تبریز شود و فضای بدی را حاکم کند.

میرزابیگی خاطر نشان کرد: در بروز این حادثه، هر کدام از دو حالت مذکور را که متصور شویم، لازم است تا مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تبریز سریعاً با این قضیه برخورد کنند و توضیحات لازم را از مسئولان بیمارستان بخواهند تا دیگر شاهد تکرار چنین مسائلی در کشور نباشیم.

وی افزود: در غیر این صورت ما خودمان از همین تهران اقدام قضایی علیه مسببان این حادثه خواهیم کرد و مطلقاً پرستارانمان را بر حذر می دانیم از اینکه بخواهند شأن خود را در حد 3 تا 4 نفری که مسبب این مسئله بوده اند، پایین بیاورند و خدای ناکرده ذره ای از میزان خدمت رسانی خود به بیماران کم کنند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری اتفاق اخیر را پدیده ای کاملاً جدید برشمرد و گفـت: تا به حال در حوزه پرستاری در کشور ما شاهد چنین اقدام ناپسندی نبوده ایم. اگر چنین مسائلی اتفاق بیفتد بسیاری از قبح ها شکسته می شود، این است که ما مجدانه خواستار توضیح دانشگاه علوم پزشکی تبریز و هیئت مدیره نظام پرستاری تبریز نسبت به این قضیه هستیم و بایستی در این زمینه پاسخگو باشند.