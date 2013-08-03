به گزارش مهر، افزایش غیرمتعارف و غیرمنتظره جمعیت این حشرات در منطقه شمال استان خوزستان موجب شده تا مردم برای رهایی از مزاحمت این حشرات و جلوگیری از ورود آنها به داخل ساختمان منازل به شیوه های مختلف دست به کار شوند.

سر و صدای جیرجیرک‌ها در شب و هجوم آنها به منازل و حیاط خانه‌ها و همچنین به اتاق خواب شهروندان موجب اذیت و آزار مردم در شب شده است. اهالی این شهر تاکنون چندین بار کمک مسئولان را در نابودی و حذف این حشرات خواستار شده‌اند.

عرفان یکی از اهالی صالح شهر است. او درباره حمله جیرجیرک‌ها می‌گوید: این حشره بیشتر فعالیتش در شب است. از هر مسیری چون مسیر پنجره، نور گیر و مجاری فاضلاب وارد منازل شده و ضمن پراکنده شدن در نقاط مختلف ساختمان موجب وحشت افراد و مخصوصا کودکان شده و با صدای گوشخراشی که از خود تولید می کنند موجب سلب آسایش شهروندان در ساعات شب می شود.

به گفته تعدادی از شهروندان صالح شهری، جمعیت جیرجیرک‌ها به حدی افزایش یافته که امکان کنترل آنها با راه‌های معمول از قبیل سموم حشره کش نیز میسر نیست.

عرفان همچنین می‌گوید: مشاهده تعداد زیادی از جیرجیرک‌ها در نقاط مختلف ساختمان به ویژه در سرویس‌های بهداشتی و آشپزخانه، سلامت و بهداشت مردم این منطقه را به خطر انداخته است.

شهرهای مرطوب در معرض حجوم جیرجیرک‌ها

در همین زمینه مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان با تائید این مطلب عنوان کرد: امسال جیرجیرک‌ها به اغلب شهرهای استان خوزستان هجوم برده‌اند. این مسئله به خصوص در شهرهایی که از رطوبت بالایی برخوردار هستند بیشتر گزارش شده است. این شهرها اغلب در مناطق جنوب غربی استان هستند که گتوند و صالح شهر یکی از این مناطق هستند.



احمدرضا لاهیجان‌زاده تاکید کرد: در برخی مناطق خاص مثل جنگل‌های استان، حاشيه رودخانه‌ها و مناطق کوهستانی استان خوزستان وجود جیرجیرک‌ها به وضوح دیده می‌شود.



وی افزود: بارش باران بی‌سابقه اردیبهشتی در استان خوزستان باعث شد که شرایط مناسبی برای تخم‌گذاری جیرجیرک‌ها و تکثیر بیش از حد آنها به وجود باید و همین امر باعث افزایش تعداد آنها و هجوم جیرجیرک‌ها به منازل و مناطق مسکونی شده است. میزان بارندگی در استان خوزستان در بازه زمانی ماه اردیبهشت امسال در 50 سال گذشته بی‌سابقه بوده و اين تغيير آب و هوايي شرايط را براي بسياري از تغييرات فراهم کرده است.

لاهیجان‌زاده عنوان کرد: هجوم جيرجيركها علاوه بر اينكه مشكلاتي را در مزارع به وجود مي آورد، بر انبارهاي غذايي و البسه نيز تاثيرگذار است و ممكن است زيان‌هايي به کسبه وارد كند كه بايد مراقب اين امر باشند. البته اين پديده در سال‌هاي گذشته نيز رخ داده و اتفاق جديدي نيست؛ در سال‌هاي گذشته با اينگونه افزايش جمعيت برخي موجودات مواجه بوده ايم كه هجوم قورباغه و همين گونه از جيرجيرك از این موارد بوده است.

سال گذشته با سم پاشی در معابر و سطح خیابان‌ها در صالح شهر، وجود این حشرات پر سروصدا تا حدودی کنترل شده بود.

برخی از اهالی صالح شهر می‌گویند که راه مبارزه با این حشره در منازل طعمه گذاری است. با تهیه طعمه مسموم با ترکیب سبوس برنج یا گندم به سم پودری به اضافه مقداری شکر می‌توان جلوی رشد و تکثیر این حشره را در منازل گرفت و تا حدودی جمعیت آنرا کنترل کرد.



به گزارش مهر، پیش از این نیز این پدیده در شهرهای اهواز، گتوند، اندیمشک، دزفول و لالی گزارش شده‌ بود. صالح شهر با جمعیت 10 هزار نفر از شهر های تابع شهرستان گتوند است.

آواز جیرجیرک‌ها

جیرجیرکها خویشاوند ملخها هستند. آنها می‌توانند به کمک پاهای عقبی بزرگشان به اندازه چند برابر طول بدن خود بپرند. جیرجیرکها معمولاً شبها فعالند.بعضی از آنها مجراهایی حفر می کنند و تا زمانی که هوا روشن است در آن استراحت می کنند. بیشتر گونه های جیرجیرک برگ می خورند.اما بعضی از جیرجیرکهای درختچه ای از حشره های دیگر تغذیه می کنند.

جیرجیرکها مانند ملخها٬ آواز می خوانند. آنها برای تولید صدا دندانه های شانه مانند یک بال خود را روی ناحیه ضخیم بال دیگر می کشند.جلو بدن آنها به صورت تشدیدگر عمل می کند و صدا بلندتر می شود. بعضی از جیرجیرکهای گرمسیری به قدری بلند آواز می خوانند که می توان صدای آنها را از فاصله بسیار دور شنید.گوش جیرجیرکها روی زانوهای جلویی آنها قرار دارد.

حدود یک ماه قبل نیز انتشار خبری در خصوص هجوم نوعی مگس به منطقه حفاظت شده کرخه که باعث از پای درآوردن گوزن‌های آن منطقه شد نیز به علت باران بی‌سابقه اردیبهشت ماه بسیاری از مردم و مسئولان را به شدت نگران کرد.

اين گونه از مگس كه عامل شيوع بيماري به نام "مياز" در جانوران است در اين زيستگاه بخش سر و گردن حيوان را مورد هدف قرار داده است. میاز نوعی مگس است که بر روی بافت بدن حیوانات وحشی می نشیند و هزاران تخم برروی بدن میزبان وارد می کند که وقوع این فرایند در مدت سه روز باعث مرگ جانور میزبان می شود.

این مگس بر روی حیوانات تخم گذاری می کند و ظرف حداکثر سه روز حیوان را از بین می‌برد؛ ولی این تخم‌ها در عرض 12 ساعت تبدیل به چند میلیون کرم می شوند و حیوان را از بین می برند. این کرم ها به سرعت تبدیل به شفیره و شفیره ها به سرعت تبدیل به مگس میاز شده و به عبارتی در عرض چند روز آنها به صورت میلیاردی تکثیر می‌شوند.