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۱۲ مرداد ۱۳۹۲، ۹:۳۶

بازديد احمدی نژاد از کارگاه عمليات احداث متروی تهران – پرند

بازديد احمدی نژاد از کارگاه عمليات احداث متروی تهران – پرند

رييس‌جمهور از کارگاه عملياتي پروژه احداث متروي تهران به شهر جديد پرند در محل ايستگاه شهر آفتاب اين خط، بازديد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری متروي تهران – فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) – شهر جديد پرند، با همکاري وزارت راه و شهرسازي و شرکت متروي تهران در حد فاصل ايستگاه شاهد در جوار بهشت زهرا(س)، خط يک متروي تهران را به خط در حال احداث شهر جديد پرند متصل مي‌کند.

طول اين مسير که به منظور تأمين دسترسي و اتصال شبکه متروي تهران به نمايشگاه بين‌المللي شهر آفتاب، شهر واوان، فرودگاه امام خميني(ره) و شهر جديد پرند احداث مي‌شود، 50.3 کيلومتر مي‌باشد. عمليات احداث اين خط از سال 89 آغاز شده و از ابتداي سال 91 اجرا و تکميل عمليات زيرسازي، روسازي، ساخت تقاطع‌ها و ايستگاه‌هاي پنج‌گانه آن به قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء واگذار شده است.
 
اين خط که فاصله شهر جديد پرند تا نقطه اتصال شبکه متروي تهران را به طول 50.3 کيلومتر در مدت زمان 38 دقيقه طي خواهد کرد، حدود 62.5 درصد پيشرفت فيزيکي دارد.
کد مطلب 2108805

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