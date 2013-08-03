مسعود اسعدی، رئیس اداره نظارت بر کانونهای آگهی و تبلیغات وزارت ارشاد از برگزاری نهمین همایش کارشناسان تبلیغات استانهای سراسر کشور در مرداد ماه جاری در تهران خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: نهمین همایش کارشناسان تبلیغات سراسر کشور به صورت دوروزه و طی روزهای 26 و 27 مرداد در هتل باباطاهر تهران برگزار خواهد شد.
وی درباره هدف این همایش هم یادآور شد: در این همایش به بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث تبلیغاتی، بازآموزی قوانین و مقررات تبلیغاتی و ارتباط مجریان با مجاری قانونی پرداخته میشود. به هر حال هر ساله قوانین و دستورالعملهای جدیدی در حوزه تبلیغات تصویب میشود که باید کارشناسان ما درباره آنها توجیه باشند.
رئیس اداره نظارت بر کانونهای آگهی و تبلیغات وزارت ارشاد ادامه داد: هم در سال گذشته و هم دو ـ سه ماه اخیر مواردی تصویب شده است که نیاز است کارشناسان تبلیغات ادارات کل ارشاد در خصوص اینها، یک وحدت رویه داشته باشند؛ به عنوان مثال ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه میگوید، هر کالایی که وزارت بهداشت تبلیغ آن را ممنوع اعلام میکند، باید منع تبلیغ در مورد آن صورت گیرد. اینکه اِعمال این ممنوعیت با چه شرایطی و در چه رسانههایی باشد، وظیفه ما در وزارت ارشاد است و هدف از این همایش هم دقیقاً این قبیل موارد است.
به گفته این مقام مسئول در وزارت ارشاد، اصلیترین دغدغههای دفتر تبلیغات این وزارتخانه در این خصوص، یکسانسازی نظارت، جلوگیری از اِعمال سلیقه و اجرای مُر قانون است و در این خصوص در همایش پیش رو کارگاههای آموزشی و بازآموزی هم برگزار خواهد شد.
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