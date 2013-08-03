خادمان و موسسان مسجد امام خمینی(ره)پیشوا تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و همزمان با آخرین روزهای ماه مبارک رمضان، در مراسمی از خادمین و موسسین مسجد امام خمینی(ره)پیشوا تجلیل شد.



مهدی مقاری دبیر اولین همایش تجلیل از خادمین و موسسین متوفی مسجد امام خمینی (ره) با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای برگزاری همایش فوق اظهار داشت: برگزاری همایش بدین صورت و با این گستردگی، کار سخت وسنگینی بود اما با همت جمعی از اعضای فعال شهرستان این امر میسر شد و اولین دوره این همایش با شکوه و عظمت خاصی برگزار گردید.



وی افزود:قطعا تعداد خادمین و موسسین مسجد امام خمینی (ره) که از مساجد اصلی و محوری پیشوا می باشد، بیش از اینها است و انشاالله در همایش های بعد از دیگر افراد نیز تجلیل خواهد شد.



در این مراسم که از سوی امام جماعت، هیئت امنا و پایگاه بسیج مسجد امام خمینی (ره)پیشوا برگزار شد، از مرحوم حجت الاسلام شیخ عباس قمی، حاج حسن طباطبایی، نقی جعفری، محمد عالیدایی، عباسعلی و اصغر کاشانی، رمضانعلی مهابادی، رضاشیبانی، حسین غلامی، سید احمد طباطبایی، علی افشار، محمد بختیاری، حسن صدیقی، رجبعلی علیکاهی، رضا نوروزی، علی شیبانی، عباس مقاری، ولی الله تاجیک، سید محمود طباطبایی، مهدی داودی فر، یعقوبعلی عباسی، برجعلی حقی، احمدالنچری، محمدعلی کیایی، محمود خراسانی، محمد شیبانی، احمد عباسی، ابراهیم حقدوست، علی قمصری، حسن جعفری، محمد فارسی، مصطفی قارونی، ماشاءالله عرب زاده، جعفر کریمی، محمدرضا حاجی بابایی،حسن ترابی، قاسم اردستانی، محمود حامدی، ولی الله افشار، اصغر تاجیک، حسین استادی، سید مصطفی و سید مرتضی طباطبایی تجلیل و تقدیر به عمل آمد.