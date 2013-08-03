رضا مهدوی، مدیریت برند و تبلیغات اپراتور سوم، گردآورنده و مترجم این کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همیشه یکی از مشکلات و دغدغههای حوزه کسب و کار و برندسازی، نبود یک زبان مشترک میان مشاوران، مدیران برند و بازاریابی و مدیران ارشد سازمانها بوده است. این دغدغه موجب شد تا به فکر گردآوری و ایجاد یک فرهنگ واژگان برند بیفتم. در فاز اول شروع به بررسی منابع فارسی و انگلیسی موجود کردیم و در قالب یک پژوهش دو ساله واژگان حوزه برند را جمعآوری و ترجمه کردیم. البته مهمترین منبعی که در طول دوره پژوهش به آن رسیدیم، فرهنگ واژگان «اینتر برند» بوده است.
وی افزود: یکی از معضلات عمده کتابهای اینچنینی، عدم انتقال درست پیام و واژهسازی مناسب است. در خصوص کتابهای تخصصی، برای ارائه یک ترجمه مناسب علاوه بر داشتن دانش ترجمه و تسلط بر زبان مبدا و مقصد، لازم است تا مترجم تجربه و تسلط کافی بر موضوعات مطرحشده در کتاب را داشته باشد. این کتاب زبان مشترک مشاوران و مدیران برند و صاحبان کسب و کار است.
مهدوی ادامه داد: در تدوین این کتاب به همراه محمد قاضیزاده از متخصصان حوزه برند، تلاش کردیم بهترین معادلهای فارسی را برای اصطلاحات انتخاب و روانترین ترجمه ممکن را ارائه دهیم. مخاطبان این کتاب، مدیران برند، تبلیغات و بازاریابی، مدیران عامل شرکتها و دانشجویان رشتههای مدیریت اجرایی، بازاریابی و بازرگانی هستند.
این کتاب به تازگی توسط انتشارات گردون سپهر منتشر شده و از طریق فروشگاه اینترنتی کتاب فردا هم قابل تهیه است.
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