خروج 180 هزار خانوار از چرخه حمایت کمیته امداد/ حداقل و حداکثر درآمد مددجویان خودکفاشده

محمد امید در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طی دو سال گذشته توانمندی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد در اولویت برنامه های این نهاد قرار گرفته و در این راستا استعدادسنجی، مهارت آموزی،ارائه تسهیلات و نظارت بر طرحهای اشتغال و در نهایت بازاریابی از مهمترین اقداماتی است که انجام می شود.

به گفته وی، طی این مدت بیش از 640 هزار نفر از آموزشهای کوتاه مدت، بلند مدت، حرفه آموزی برای دانش آموزان دبیرستانی و استاد شاگردی بهره مند شده اند.

وی با اشاره به اینکه دو سال گذشته 180هزار خانوار از طریق طرحهای اشتغال از حمایت این نهاد خارج شده اند، گفت: براساس آمارهای موجود میانگین درآمد این افراد 670 هزار تومان بوده است و حداقل و حداکثر درآمد این افراد 450 هزار تومان و 6 میلیون تومان برآورد شده است.

معاون کمیته امداد تاکید کرد: در حال حاضر 660 هزار طرح کمیته امداد مربوط به سالهای گذشته در سطح کشور تحت نظارت این نهاد قرار دارد.

امید متوسط سرمایه فعلی در دست این خانواده ها را چهار هزار و 400 میلیارد تومان دانست و گفت:سرمایه افرادی که اکنون کار می کنند با میانگین 6.5 میلیون تومان در آغاز کار بوده است و اکنون بیش از 44 میلیون تومان سرمایه در اختیار این خانواده‌ها قرار دارد.

وی افزود: طی دو سال گذشته بیش از 550 هزار فرصت شغلی برای مددجویان این نهاد ایجاد شده است که در بخش خود اشتغالی بیش از 195 هزار فرصت شغلی و در بخش مشاغل خانگی بیش از 290 هزار فرصت شغلی و حدود 60 هزار فرصت شغلی نیز در بحث کاریابی بوده است.

وی در ارتباط با تامین اعتبارات این نهاد در ایجاد فرصت شغلی مددجویان،اظهار داشت:82 درصد از اعتبارات تخصیصی از محل تسهیلات اشتغالزایی بانکی در دو سال گذشته توسط این نهاد جذب شده است.