مکافات؛ آخرين روزهای جمهوری آمريكايی روی صفحات کاغذ نشست

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مکافات (آخرين روزهای جمهوری آمريكايی)» نوشته چالمرز جانسون است که توسط علیاکبر جعفری کجانی ترجمه و به همت مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ و روانه بازار نشر شده است.
اين کتاب حکايتی است به غايت جالب از هماهنگي ارکسترگونه مجلس سنا، پنتاگون و محافل صنعتی آمريکايي براي ميليتاريزهسازی بزرگترين قدرت صنعتی جهان در راستای کسب منافع هرچه بيشتر نخبگان حاکم. گسترش هرچه بيشتر جنگافروزیهای ايالات متحده، بهويژه در دهه اخير و در خاورميانه را میتوان در همين راستا مشاهده و تحليل کرد.
چالمرز جانسون با تحليلهايی بسيار مستدل، قوي و متقن به اثبات اين موضوع میپردازد که اين ميليتاريزهسازی اقتصاد، چنانچه به سرعت روندی معکوس را در پینگيرد، به فروپاشی اقتصادی ايالات متحده منتهی خواهد شد.
این کتاب که در هفت فصل منتشر شده به موضوعاتی همچون میلیتاریسم، آسیب شناسی امپراتوریها (روم،بریتانیا و آمریکا)، آژانس اطلاعات مرکز (سیا)، پایگاههای نظامی آمریکا و بحران جمهوری آمریکا پرداخته است.
لازم به ذکر است مکافات (آخرین روزهای جمهوری آمریکایی) در شمارگان 1500نسخه و 612 صفحه و به قیمت 190000 ريال چاپ شده است.
نظر شما