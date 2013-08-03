کهن دیری موسیقی "مهمان داریم" را می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر محمدی تهیه کننده سینما با بیان این مطلب که علیرضا کهن‌دیری موسیقی متن فیلم سینمایی "مهمان داریم" به کارگردانی محمدمهدی عسگرپور را می‌سازد، گفت: این فیلم در مراحل فنی است و صداگذاری و ساخت موسیقی آن آغاز شده است. همچنین سید محمد کشفی نیز صداگذاری "مهمان داریم" را در استودیو بهمن آغاز خواهد کرد.

وی ادامه داد: امیدوارم با برنامه‌ریزی انجام شده، اوایل مهر ماه مراحل نهایی فنی فیلم را به پایان رسانیم.

"مهمان داریم" داستان پیرمرد و پیرزنی است که به همراه فرزند جانبازشان زندگی می کنند و قرار است که به زودی برای آن ها مهمان بیاید. پرویز پرستویی، آهو خردمند، بهروز شعیبی و سهیلا گلستانی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند. "مهمان داریم" محصول حوزه هنری است.