شمشیرباز مشهدی در رقابتهای قهرمانی جهان مسابقه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس هیأت شمشیربازی خراسان رضوی از حضور شمشیرباز مشهدی در ترکیب تیم ملی جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

مجید مهرور اظهار داشت: مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان از روز 14 مرداد ماه در بوداپست مجارستان برگزار می شود که علی یعقوبیان ورزشکار خراسانی در این مسابقات و در اسلحه اپه به رقابت با حریفان می پردازد.

وی افزود: در این مسابقات تیم ملی ایران در اسلحه اپه و سابر 8 نماینده خواهد داشت و یک نماینده نیز در اسلحه فلوره حضور دارد.

مهرور ادامه داد: یعقوبیان و سه ورزشکار دیگر تیم ملی در بخش اسلحه اپه امروز شنبه به این رقابتها اعزام می شوند

رقابتهای انتخابی بوکس نوجوانان خراسان رضوی برگزار شد

دبیر هیأت بوکس خراسان رضوی گفت: مسابقات انتخابی بوکس نوجوانان استان با مشخص شدن نفرات برتر به پایان رسید.

غلامحسین توتونچی اظهار داشت: رقابتهای بوکس انتخابی نوجوانان استان شب گذشته 11 مرداد ماه با شرکت 30 بوکسور در محل خانه بوکس مجموعه ورزشی شهید بهشتی مشهد برگزار شد.

وی افزود: در این رقابتها بوکسورهایی از شهرستانهای مشهد، تربت حیدریه، نیشابور، چناران، قوچان و گلبهار با هم به رقابت پرداختند و در پایان نفرات برتر به اردوی انتخابی تیم استان برای اعزام به رقابتهای قهرمانی کشور راه یافتند.

وی بیان کرد: با نظر کمیته فنی مسابقات تعدادی دیگر از بوکسورهای برتر رقابتهای دیشب به همراه نفرات اول هر وزن در اردوی آمادگی که از 14 مرداد ماه در محل خانه بوکس آغاز می شود، حضور خواهند یافت.

وی ادامه اداد: از میان این نفرات 4 نفر سهمیه خراسان رضوی برای اعزام به رقابتهای قهرمانی نوجوانان کشور که از اول شهریور ماه در اراک برگزار می شود، انتخاب خواهند شد.

دبیر هیأت بوکس خراسان رضوی یادآور شد: رقابتهای بوکس انتخابی جوانان استان به منظور اعزام به رقابتهای قهرمانی کشور در زنجان نیز امشب 12 مرداد ماه پس از افطار در سالن خانه بوکس مجموعه ورزشی شهید بهشتی مشهد برگزار خواهد شد.

تیم فوتسال پرسپولیس مشهد جزو شش تیم برتر لیگ خواهد بود

سرمربی تیم فوتسال پرسپولیس مشهد گفت: زمان کمی برای آماده سازی تیم برای حضور در لیگ برتر فوتسال کشور داریم اما سعی می کنیم تیمی آماده را راهی لیگ برتر نماییم.

حمید بی غم گفت: با توجه به آغاز تمریناتمان از امروز، تنها یک ماه زمان برای آماده سازی تیم داریم ضمن این که در حال حاضر اکثر بازیکنان فوتسال کشور، قرارداد خود را با تیم های مختلف منعقد کرده اند و برای جذب بازیکن هم با محدودیت هایی مواجه هستیم.

وی افزود: با توجه به این که با یک اسپانسر برای حمایت مالی به توافق رسیده ایم باید برای حفظ آن در سال آینده تمام تلاش خود را برای کسب نتایج مطلوب به کار بندیم و یقین داشته باشید در پایان فصل جزو شش تیم بالای جدول خواهیم بود.

سرمربی تیم فوتسال پرسپولیس مشهد ادامه داد: در حال حاضر با حمید طیبی، علی ابراهیمی، علی شیر افکن، سعید حاتمی و مهدی مصطفایی به توافق رسیده ایم که سه تن از این بازیکنان سابقه حضور در لیگ برتر را داشته اند.

بی غم در خصوص استفاده از نام پرسپولیس برای این تیم هم گفت: با مسوولان باشگاه پرسپولیس نامه نگاری های لازم را انجام دادیم و از آن ها مجوز گرفتیم تا با این نام در لیگ برتر حاضر شویم.

مسابقات کشتی آزاد نونهالان بسیج خراسان رضوی برگزار شد

دبیر هیأت کشتی خراسان رضوی گفت: رقابتهای کشتی نونهالان بسیج استان با حضور 89 کشتی گیر در مشهد برگزار شد.

حسن بذرافشان اظهار داشت: در این مسابقات که با حضور 89 کشتی گیر در قالب 12 تیم و با انجام 81 مسابقه در 10 وزن مختلف برگزار شد، در اوزان 32 تا 85 کیلوگرم به ترتیب آقایان یوسف سلیمانی، سجاد عباس نیا، سعید شیردل، حسین شایسته نژاد، محمد ضیاء پور، احسان سعادتی، مرتضی رخشانی، سجاد اورند، رامین کیانژاد و میثم زمانی به مقام نخست دست پیدا کردند.

وی افزود: در پایان این رقابت یک روزه تیم های ابوذر با 75 امتیاز، قوچان با 63 امتیاز و تربت حیدریه با 42 امتیاز به ترتیب اول تا سوم شدند.

حضور ورزشکار خراسانی در رقابتهای جهانی بسکتبال با ویلچر در ترکیه

رییس هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین خراسان رضوی از دعوت ورزشکار جوان استان به اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشور برای اعزام به رقابتهای جهانی ترکیه خبر داد.

هادی رضایی گفت: محمد اندایش بسکتبالیست خراسانی به اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال با ویلچر جوانان کشور که از 21 تا 28 مرداد ماه در تهران برگزار می شود، دعوت شد.

وی افزود: تیم ملی بسکتبال با ویلچر جوانان کشور در رقابتهای جهانی که از 14 شهریور ماه در شهر آدانا ترکیه برگزار می شود، حضور خواهد داشت.

رییس هیأت جانبازان و معلولین خراسان رضوی ادامه داد: در این رقابتها تیم های مکزیک، انگلستان، کانادا، آلمان و آفریقای جنوبی با تیم ملی بسکتبال با ویلچر جوانان کشورمان هم گروه هستند.

مسابقات ووشو سبک بی شائولین چوان در مشهد برگزار شد

رییس هیأت ووشو خراسان رضوی از برگزاری مسابقات ووشو سبک بی شائولین چوان جام رمضان در مشهد خبر داد.

محمد زحمتکش گفت: رقابتهای ووشو سبک بی شائولین چوان روز جمعه 11 مرداد ماه در مجموعه ورزشی شهید جعفریان مشهد با حضور بیش از 100 ورزشکار در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد.

وی افزود: در پایان این رقابت یک روزه، تیم های تربت حیدریه، مشهد و تایباد به ترتیب اول تا سوم شدند.

رییس هیأت ووشو خراسان رضوی ادامه داد: خوشبختانه با استقبال خوبی که از این مسابقات شد شاهد رقابتهای جذابی بودیم که امیدواریم برگزاری مسابقاتی از این دست در شناسایی استعدادها به ما کمک کند.