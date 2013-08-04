فرشته طائرپور در گفتگو با خبرنگار مهر به دیدار چند روز پیش اهالی فرهنگ و هنر با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اشاره و بیان کرد: قابل کتمان نیست که جامعه هنری کشور بعد از نابسامانی‌های جدی سال های اخیر، نگران آینده خود در دولت بعدی باشد. تا وقتی نام مسجدجامعی برای وزارت ارشاد مطرح بود اکثر اهالی فرهنگ در همه بخش‌ها، بعد از مدتها نفس راحتی کشیده و روزشماری می‌کردند تا وی با گروهی از معاونان و مدیران آشنا به مسائل این حوزه، کار را شروع کند.

وی در ادامه افزود: این خیال‌جمعی و استقبال جامعه فرهنگی از یک وزیر، قطعا برای رییس‌جمهور منتخب خیر بیشتری داشت تا خود ما، چون می توانست با خیال آسوده به مسائل حاد حوزه های دیگر از جمله سیاست خارجی و اقتصاد داخلی بپردازد.

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "وقتی همه خواب بودندا" با اشاره به مطرح شدن گزینه‌هایی غیر از مسجدجامعی برای وزارت ارشاد عنوان کرد: با دیدن نشانه هایی از متنفی شدن معرفی مسجدجامعی و شنیدن نام های دیگر، مجددا نگرانی جامعه هنری و بخصوص خانواده سینما که در دو سال اخیر ساده‌ترین گرفتاری‌هایش هم تبدیل به گره‌های کور شده است، تشدید شد.

نویسنده فیلمنامه "آیینه‌های روبرو" با طرح این سوال که نمی‌دانیم چرا چنین انتخاب شایسته‌ای دچار تغییر شد، ادامه داد: با این حال ما درک می‌کنیم که در تصمیمات حجت‌الاسلام روحانی ملاحظاتی وجود داشته که امیدواریم به مصلحت فرهنگ کشور باشد. برخی می گویند حمایت تلویحی سید محمد خاتمی از وزارت مسجدجامعی در مراسم نمایش فیلم "گذشته" باعث این تغییر شده است. امیدوارم اینگونه نباشد چون چنین دلیلی با هیچ منطق و مصلحتی سازگار نیست.

وی این نگرانی‌ها را یکی از دلایل دیدار با هاشمی رفسنجانی دانست و اظهار کرد: در پی بروز نگرانی‌هایی که اشاره شد، تلاش‌هایی برای دیدار با مسئولانی که همواره مواضع حامیانه نسبت به موضوع هنر و فرهنگ و اصحاب آن داشتند صورت گرفت که دیدار با رییس تشخیص مصلحت نظام یکی از مهمترین آنها بود.

این تهیه کننده سینما به حضور نمایندگانی از شاخه های مختلف هنری و فرهنگی در این دیدار اشاره و بیان کرد: هرکدام از این افراد از منظر خود مسائل و مطالباتشان را از وزیر ارشاد آتی مطرح کردند. طرح این مطالب با برخورد مثبت و فهیمانه آقای رفسنجانی، این امید را ایجاد کرد که حتی اگر وزیری ناآشنا برای جامعه هنری کشور بر این کار گمارده شود، با انتخاب معاونان و مدیران آشنا و توانا، به رفع مشکلات هنرمندان خواهد پرداخت.

طائرپور در پایان سخنانش عنوان کرد: امیدوار هستیم که نگرانی های اصولی ما با عنایتی که آقای رفسنجانی نسبت به وضعیت هنرمندان و نخبگان جامعه دارند، به رییس جمهور و دولت یازدهم منتقل شود و با ایجاد یک همدلی فراگیر، نهادهای صنفی و چهره های فعال فرهنگی بتوانند در کنار دولت و وزیر ارشاد، به سامان‌بخشی این حوزه و رفع مشکلات متعدد آن بپردازند.