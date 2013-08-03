به گزارش خبرگزاری مهر امید نجیبی گشتاسب اظهار داشت: ماه رمضان از مهم‌ترین ماه‌های مذهبی مسلمانان است که آداب، سنن و فرائض خاص خود را دارد.

کارشناس ارشد روانشناسی بیان کرد: فضای ویژه ماه رمضان بر همه جامعه و لایه‌های متعدد آن حاکم می‌شود به طوری که تغییرات وسیعی در زندگی فردی و اجتماعی همه افراد و حتی آن‌هایی که روزه نمی‌گیرند نیز ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به تحقیقات علمی انجام شده در مجامع علمی دنیا گفت:‌ بر اساس این تحقیقات و مطالعاتی که در این زمینه انجام شده در پایان ماه مبارک رمضان افرادی که همه روزه‌های خود یا بخشی از آن را گرفتند، نسبت به سایرین از وضعیت روحی بسیار بهتری برخوردار هستند.

نجیبی گشتاسب ادامه داد: افرادی که روزه خود را به طور کامل گرفتند حتی به نسبت کسانی که به علت عذر شرعی یا مشکلات پزشکی روزه نگرفته‌اند نیز سلامت روانی بیشتری دارند.

وی با تأکید بر اینکه روزه‌داری سلامت روانی فرد را تقویت می‌کند، بیان کرد: در ماه رمضان، مسلمانان از طریق روزه‌داری و پرهیز از همه آن چیزی که نباید انجام دهند به خودسازی و تهذیب نفس می‌پردازند.

این کارشناس ارشد روانشناسی، روزه را عامل بازدارنده گناه و شهوت دانست و تصریح کرد: روزه عامل تقویت اراده، صبر،‌ نظم و آموزش دهنده قناعت و ارتقاء‌سلامت افراد است.

مصرف روزانه سبزیجات برای مادران باردار ضروری است

كارشناس مامايي مركز بهداشت بويراحمد گفت: مادران باردار مصرف روزانه سبزیجات‌ و میوه‌های زرد و سبز را برای تامین ویتامین Aموردنیاز بدن، جدی بگیرند.

فرناز شجاعی افزود: گل کلم، هویج، کاهو، بامیه، فلفل‌دلمه، اسفناج، کدوحلوایی، کدوخورشتی، شلغم، چغندر، پرتقال، هلو، زردالو و آلو، از جمله میوه‌ها و سبزیجات حاوی ویتامین A و مفید در دوران بارداری است.

وی با تاکید بر تامین ویتامین‌های موردنیاز بدن در دوران بارداری و نقش آن در سلامت مادر و جنین، اظهار داشت: مرکبات، خربزه، توت‌فرنگی،کلم خام، فلفل سبز خام، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی نیز دارای ویتامین C بوده و بهتر است در برنامه روزانه زنان باردار گنجانده شود.

این کارشناس مامایی، توصیه کرد: خانم‌های باردار علاوه بر جدی گرفتن نوع تغذیه در دوران بارداری، پس از مشاوره با پزشک نسبت به مصرف قرص "مولتی ویتامین" یا کپسول "مولتی ویتامین مینرال"، به ویژه پس از ماه چهارم بارداری، اقدام نمایند.