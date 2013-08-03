افزایش ۴۸ درصدی صادرات میعانات گازی در شرایط تحریم

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از افزایش ۴۸ درصد صادرات میعانات گازی در چهارماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته خبر داد.

احمد پورحیدر افزود: در چهارماه نخست سال جاری ۳ میلیون و ۲۹۵ هزار تن میعانات گازی به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۹۱۸ میلیون دلار از اداره کل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به خارج از کشور صادر شد.

وی ادامه داد: این حجم از صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزن ۴۸ درصد و از نظر ارزش ۸۰ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، کل صادرات گمرک منطقه ویژه در چهارماه نخست سال جاری را بیش از ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار عنوان کرد.

چهارمین مرکز پژوهش و فناوری پتروشیمی در عسلویه راه‌اندازی می شود

رئیس شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی افزود: چهارمین قطب پژوهشی صنعت پتروشیمی، امسال در عسلویه با هدف توسعه صنعت پتروشیمی و خود کفائی راه اندازی خواهد شد.

غلامرضا جوکار با بیان اینکه عملکرد موفق مراکز پژوهش و فناوری در سه شهر تهران، ماهشهر و اراک در راه اندازی چهارمین قطب انرژی تاثیر گذار بوده است افزود: دستاورد های پژوهش و فناوری در پتروشیمی در ٢ سال گذشته بسیار ارزشمند بوده و توسعه فعالیت های پژوهشی سبب تقویت اقتصاد مقاومتی شده و می تواند ارکان صنعت پتروشیمی ایران را تحکیم بخشد.

وی ادامه داد: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با بهره گیری از حدود ٢٥٠ نخبه پژوهشی و علمی کشور اکنون در زمینه ساخت کاتالیست ها و فرآورده های صنعت پتروشیمی همکاری گسترده ای با بسیاری از مجتمع های پتروشیمی دارد.

برگزاري دو دوره اموزشي در شركت پالايش گازفجرجم

برنامه ریزی وکنترل پروژه(ویژه مدیریت مهندسی وتوسعه) و دوره آموزشی فنهاو بلورها از جمله دوره هاي اموزشي بوده است كه در سطح شركت پالايش گازفجرجم برگزار گرديد.

در دوره اموزشي برنامه ریزی وکنترل پروژه كه سه روز به طول انجاميد دكتر مجید سبزه پرور استاد دانشگاه تهران و عضو انجمن مدیریت پروژه ایران كار تدريس ان را بر عهده داشت.تحلیل شبکه، محاسبات زمانی و روش مسیر بحرانی، کنترل هزینه و درصد پیشرفت پروژه اهم موضوعات مطرح شده در اين دوره آموزشي بوده است.همچنين شركت كنندگان اين دوره كه براي نخستين بار در سطح شركت انجام شده بود با رویکرد زنجیره بحرانی در مدیریت کنترل نيز آشنا شدند.

در دوره اموزشي سه روزه فن هاو بلورها نيز كه دكتر دکتر ابوالفضل شیرازی ، استاد دانشگاه امیرکبیر و استاد نمونه حوزه مکانیک در صنعت نفت وگازتدريس مي كرد مطالب متنوعه اي تشريح شد.آشنایی با انواع فنها وبلورها ، خنک کننده های هوایی و فنهای برجهای خنک کننده ، نحوه تنظیم وتعمیر انواع فنها ، نحوه تعمیر وعیب یابی انواع بلورها از جمله اين مطالب بوده است.

انجام تعميرات اساسي طبق برنامه زمان بندي شده در پالایشگاه پنجم

رئيس عمليات پالايش پالايشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبي گفت: تعميرات اساسي فازهاي 9و10 طبق برنامه زمان بندي شده با موفقيت به پايان رسيد.

سعيد مختاري افزود: شروع تعميرات اساسي با فاز 9 به مدت 16 روز بر اساس برنامه 32 روزه و با عمليات پيگ راني در خط لوله 32 اينچ زير دريايي از سكوي SPD10 به منظور ارزيابي رسوبات خط لوله زيردريايي انجام گرفت و پس از طي 16 روز طبق برنامه با فاز 10 آخر خرداد خاتمه يافت.

وي با بيان اينكه یک‌هزار و 55 دستور كار تعميراتي در بخش پالايش در دستور كار قرار گرفت اظهار داشت: تعداد 2هزار و 865 پروانه كار شامل 311 پروانه كارشعله باز ، 2هزار و 456 پروانه كارگرم و 98 پروانه كارسرد در فازهاي 9 و 10 در دستور كار قرار گرفت.