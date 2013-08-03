آغاز شناسایی نیروهای شاغل غیربومی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید خلف موسوی ظهر امروز در نشست کارگروه اشتغال استان خوستان ازافزایش بنگاه های زود بازده اقتصادی دراستان خبرداد وعنوان کرد: دراین خصوص 27 طرح برای پرداخت تسهیلات با بر آورد ایجاد 36 فرصت شغلی جدید در استان تائید شده اند.



موسوی افزود: بانک های استان نیز در دو هفته اخیر مبلغ 16 میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده اند.



وی درخصوص اختصاص سه میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد اشتغال دراستان بیا کرد: بانک های استان می توانند برای ارائه تسهیلات به متقاضیان از محل وصولی خود استفاده کنند.



مدیرکل اداره کارتعاون و رفاه اجتماعی استان خوزستان با بیان اینکه، بنیاد شهید و ایثارگران و آب و فاضلاب استان خوستان تا کنون 43 درصد از تعهدات خود در جهت ایجاد اشتغال را تحقق بخشیده اند، اظهار کرد: همچنین اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز تا کنون حدود یک هزار و 200 فرصت شغلی ایجاد کرده است.



موسوی تصریح کرد: ازهفته گذشته بازرسانی از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان ظابطین قضایی و بازرس این اداره موظف شده اند تا در خصوص اشتغال افراد غیر بومی در استان تحقیقاتی را به عمل بیاورند.



وی عنوان کرد: طبق آمار به دست آمده تا کنون از بین هفت هزار نفرافراد شاغل دراستان، شش هزار نفر را نیروی کار بومی استان و هزارنفر نیز افراد غیر بومی تشکیل می دهند.





