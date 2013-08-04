بی توجهی جهانیان به اعتراضات مردمی در بلغارستان/ فساد، مسئله ای عادی در کشور ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، "لوئیس اسلاوکووا" از کارشناسان علوم سیاسی در بلغارستان در گفتگو با روزنامه آلمانی "تاگس اشپیگل"، درباره انتخاب بحث برانگیز "دلیان پوسکی"، نماینده دارای وجهه مشکوک در رسانه های بلغارستان به عنوان رئیس آژانس امنیت ملی این کشور به عنوان یکی از دلایل اعتراضات گسترده مردمی در کشورش گفت: به نظر من "پوسکی"، تجسم همه خطاهای ممکن در جامعه ما در بیست و سه سال اخیر است. وی در فرستنده های تلویزیونی، نشریات، شرکتهای ساختمانی و توزیعی نفوذ داشته و باید در بسیاری از پرونده های فسادی که هیچ یک از آنها به دادگاه ارجاع داده نشده است مشارکت داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این انتخاب بحث برانگیز از طرف نخست وزیر از دلایل مهم اعتراضات مردمی در خیابانها بوده است، همچنین از دست کم گرفتن اعتراضات بلغاریها حتی در مطبوعات بین المللی با وجود گسترش آن خبرداده و گفت: چگونه این اعتراضات می تواند تا این حد مورد بی توجهی قرار گیرد در حالی که حدود چهل شب است که هر شب بین 10 هزار تا 40 هزار معترض در کشور ما به خیابانها می ریزند.

این کارشناس بلغاری در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که چه چیزی در پس نارضایتیهای مردمی در بلغارستان نهفته است گفت: کلمه ای که ما در بین اعتراض کنندگان بیشتر می شنویم اعتراض به ارتباطی است که بین مردم پولدار با سازمانهای قدرتی در کشور ما وجود دارد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد که فساد در کشور ما به بخشی از زندگی و مسئله ای کاملا عادی تبدیل شده است.اسلاوکووا همچنین انکار اعتراضات مردمی توسط دولت بلغارستان را خطایی بزرگ دانست.

