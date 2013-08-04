مرکل حقایق را به مردم آلمان نمی گوید

به گزارش خبرگزاری مهر، "استفان هبل"، از نویسندگان و کارشناسان آلمانی در گفتگو با "اس ار اف"، سوئیس اظهار داشت: من بر عقیده ام که آنگلا مرکل حقایق درباره اقدامات سیاسی و تصمیماتش را به راحتی به مردم نمی گوید.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه مرکل حقیقت را نمی گوید، اما این تصور را در بین مردم ایجاد می کند که حقایق را می گوید، همچنین گفت: من این رفتار وی را مانوری برای فریب مردم می دانم.

این نویسنده آلمانی همچنین با تاکید بر اینکه گفته های مرکل با سیاست واقعی و تاثیرآن روی مردم کم تر در ارتباط است، همچنین گفت: آلمانی ها، کمتر این وضعیت را درک کرده اند.

وی افزود: مرکل تاکنون موفق شده است بحران یورو را روی دوش مردم کشورهای بحران زده اروپا حل کند.

این نویسنده آلمانی همچنین به مطبوعات آلمانی این انتقاد را وارد کرد که بسیار غیر انتقادی در برابر مرکل موضع گیری می کنند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه منتقدان مرکل پیش بینی می کنند که وی دوباره انتخاب شود همچنین گفت: من از اینکه مرکل دوباره انتخاب شود نگرانم.