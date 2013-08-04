به گزارش خبرنگار مهر، مي‌گويند پنج شنبه‌ها و جمعه‌ها زمان قطعي است و از صبح تا عصر نيز ادامه دارد. مي‌گويند گاهي كولرها در دماي بالاي 40 درجه قم خشك خشك كار مي‌كند‏‌، مي‌گويند وقتي آب براي مصرف مردم نيست چطور مي‌توان براي كشاورزي در نظر گرفته شود و مي‌گويند خط لوله سرشاخه‌ها از كنار آباديشان مي‌گذرد اما هنوز جان آبادي از تشنگي به لب مي‌رسد.

يكي از ساکنین روستای قلعه چم از قطعي آب روستايشان برايمان گفت.

ابوالفضل زند با بيان اينكه وضعیت تامین آب در این روستا چندان مناسب نیست‏، اظهار داشت: در طول هفته چند روز قطعی آب است و چند روز دیگر می‌توان از آب به طور کامل استفاده کرد، برای نمونه پنج شنبه و جمعه ها از صبح تا عصر آب نیست و در روزهای دیگر هم خیلی کم فشار است.

وي ادامه داد: در حال حاضر آب مورد نیاز از قنات و چاه‌ها تأمین می‌شود و حتی با تانکر نیز آب نمی‌آوریم، در این منطقه مسکن‌های مهر نیز ساخته شده که آب و برق و گاز ندارند و هم اکنون به صورت غیرمجاز به آن‌ها آبرسانی می‌شود.

اين ساكن روستان قلعه چم افزود: خط لوله اصلی انتقال آب از سرشاخه‌های دز از کنار روستای قلعه چم می‌گذرد اما هنوز به روستای ما تعلق نگرفته است، این در حالی است که بعضی روستاها چند کیلومتر با این خط لوله فاصله دارند اما به آن‌ها آب سرشاخه‌های دز رسیده است.

ابوالفضل زند همچنین با اشاره به اينكه روستاهای دیگری مانند علی آباد و چاله گنبد نیز مشکل تامین آب دارند با تانکر آبرسانی می‌شوند، گفت: این مسائل را با بخشداری، استانداری و فرمانداری در میان گذاشته‌ایم و قول مساعدت داده‌اند اما هنوز هیچ قولی اجرایی نشده است.

وي تاكيد مي‌كند كه در حال حاضر مشکل کم آبی موجب کاهش کشاورزی و تولید شده است، زمانی که آب کافی برای مصرف مردم وجود ندارد چطور می‌توان توقع داشت که آب کافی برای کشاورزی وجود داشته باشد.

يكي ديگراز ساكنين اين روستا نيز در گفتگو با خبرنگار مهر تصريح كرد: از لحاظ تامین آب خیلی مشکلات وجود دارد و نه تنها آب کم است بلکه همین مقدار آب نیز کیفیت بدی دارد، هم اکنون آب کشاورزی از سد پانزده خرداد تامین می‌شود و قریب به هفت یا هشت سال است که آب این روستا خیلی کم شده است.

مسئولان روستاي قلعه چم از دستور مستقيم رياست جمهوري مي‌گويند

در همین زمینه عضو شورای اسلامی روستای قلعه چم به خبرنگار مهر گفت: در زمینه انتقال آب سرشاخه‌های دز به این روستا نیز قول‌هایی داده شده اما هنوز بودجه‌ای در نظر گرفته نشده است و زمانی نیز برای انجام این کار مشخص نیست.

محمدعلي صادقي با بیان اینکه برای انجام این کار دستور مستقیم از شخص ریاست جمهوری در اختیار ما است‏‌، گفت: تعدادی از روستاهایی که در مسیر این خط لوله هستند آب دارند اما قلعه چم همچنان از این مسئله بی بهره است‏‌.

عضو شورای اسلامی روستای قلعه چم با اشاره به اینکه دلیل عمده کم آبی در این روستا خشک شدن چاه‌های اصلی است‏، گفت: خشک شدن چاه‌ها به دلیل کمبود بارندگی است و هم اکنون قسمت بافت جدید و بخش بالادستی آب روستا مشکل تامین آب را دارد.

دهیار روستای قلعه نيز با بیان اینکه این روستا دارای جمعیت دائمی است‏‏، گفت: این روستا و اهالی آن هر روز شاهد قطع آب هستند.

غلامعلی صادقی اظهار داشت: مشکلات تامین آب روستای قلعه چم در بخش سلفچگان به دلیل وجود جمعیت فصلی نیست‏‌ چرا که این روستا دارای جمعیت دائمی است.

وی ادامه داد: این روستا به صورت روزانه به خصوص در فصل تابستان شاهد قطعی آب است‏‌، برای مثال ممکن است امروز از ساعت 2 بعد از ظهر قطعی آب شروع شود تا عصر ادامه یابد‏‌ و همین طور روز بعد نیز ممکن است از صبح تا عصر باشد.

صادقی با بیان اینکه مشکلات تامین آب روستای قلعه چم با شروع تابستان آغاز می‌شود و در فصول پاییز و زمستان کمتر است‏‌، گفت: طی جلساتی که با بخشداری پیرامون مسئله تامین آب داشتیم قرار بر این بود که با توجه به عبور لوله اصلی طرح انتقال آب از سرشاخه‌های دز از این روستا‏‌، آب این روستا نیز به زودی با این خط لوله تامین شود اما هنوز تاریخ به ثمر نشستن این قول‌ها معلوم نیست.

سهم قلعه چم از آب سرشاخه‌هاي دز چه شد؟

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان قم از 141 میلیون متر مکعب آب انتقال داده شده از سرشاخه‌های دز قریب به پنج میلیون متر مکعب به منظور آب رسانی به روستاهای قم اختصاص می‌یابد و اين در حالي است كه هنوز مشخص نيست روستاييان قمي چه زماني روي آب سرشاخه‌هاي دز را خواهند ديد.

بخشدار سلفچگان در خصوص تامين آب اين بخش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تقریبا کارهای اصلی انجام شده و هم اکنون کارهای فرعی است که می‌توانیم خودمان حلشان کنیم، به نظر بنده تامین آب روستاها در مسیر این پروژه امکان پذیر است و این به شرایط تامین اعتبار وابسته است.

حسن محبوبی ادامه داد: هم اکنون خط لوله آب سرشاخه‌های دز از مسیر نیزار تا بخش سلفچگان آمده است و عملیات لوله گذاری نیز در حال انجام است، بعضی کارهای تخصصی نیز به خوبی پیش می‌رود و مشکل کنونی زمین‌های معارضی است که برای حل این مشکل نیز اقدامات لازم در حال انجام است،

وي با بيان اينكه روستايی مانند علی آباد فاصله زیادی تا خط لوله اصلی انتقال آب سرشاخه های دز دارد و در این خصوص اعتبار خاص خودش را می‌خواهد، افزود: برای روستاهای علی آباد و چاله گنبد باید با تانکر آبرسانی کنیم و در این زمینه هم اکنون ما تنها می توانیم هماهنگی ها را انجام دهیم و این مسائل را به مسئولان استانی انعکاس دهیم، درواقع این دوروستا آب ندارند و اگر با تانکر به آنها آبرسانی نشود مشکلاتشان جدی است، به طوری که اگر از این دوروستا به ما خبر ندهند که آبشان تمام شده ما مطلع نمی‌شویم و در همین زمینه از اهالی این روستا می‌خواهیم حتما پیش از اتمام ظرفیت آب این موضوع را به ما خبر دهند.

به گفته محبوبي مشکل تامین آب قلعه چم، چاله گنبد و علی آباد در روستاهای دیگری مانند حسن آباد و حسین آباد نیز وجود دارد.

بازهم نبود اعتبار متهم اصلي است

بخشدار سلفچگان با بيان اينكه یکی از مهمترین مشکلات در این زمینه مسائل مربوط به پیمانکاران است که خواستار بدهی هایشان هستند و به دلیل افزایش قیمت مصالح آنها نیز حق دارند، گفت: در حال حاضر برای شهر سفلچگان و روستای قلعه چم لوله گذاری انتقال آب سرشاخه‌ها انجام شده است اما مشکل مهمتر کمبود اعتبار و همچنین فرسودگی بعضی لوله‌ها است، در حال حاضر نمی‌توان قول تکمیل پروژه داد و تنها می‌توان قول پیگیری داد.

وي افزود: مشکل اصلی عدم انتقال آب سرشاخه‌ها نبود اعتبار است، از روز اولی که بنده به این سمت برگزیده شده‌ام برای رفع مشکل کم آبی اقدام کرده‌ام و نامه نگاری‌ها در این زمینه وجود داشته است، حتی بازدیدهای میدانی نیز داشته‌ایم و بعضی مکان‌ها هست که لوله یک متر تا خط لوله فاصله دارد اما به دلیل نبود اعتبار و مشکلاتی که با پیمانکاران داریم کارها پیش نمی‌رود.

محبوبي تاكيد كرد: تکمیل این پروژه و انتقال آب از خط لوله سرشاخه‌های دز برای روستاهای سلفچگان و استان قم اعتبار و بودجه زیادی لازم ندارد و چنانچه برنامه ریزی‌ها به طور صحیح انجام شود این مشکلات نیز برطرف می‌شوند.

رسيدگي به مشكل كم آبي روستاهاي قم نه تنها خواست مردم اين مناطق كه خواست مسئولان اين استان نيز بوده است.

فرماندار قم پيش از شروع فصل گرما و با اشاره به مشکلات هرساله تامین آب شرب در مناطق روستایی این استان در ایام گرم سال، بر لزوم همت نهادهای این استان جهت برطرف شدن این مشکل تاکید کرده بود.

اسماعیل زارعي كوشا در این زمینه اضافه کرد: شرکت آب و فاضلاب روستایی قم برای تهیه آب شرب روستاییان با مشکلات اعتباری رو به رو است و امیدواریم استانداری با همکاری سایر نهادها دستور ویژه ای در این زمینه داشته باشند.

همچنين احمد امير آبادي‏‌، نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي نيز بر ضرورت تامین اعتبارات پروژه‌های آبرسانی به روستاها تاکید کرد و گفت: باید در این زمینه راهکارهای مناسب اتخاذ شود تا پروژه‌ها به خاطر کمبود اعتبار متوقف نشود.

انتظار تأمین بودجه برای تامین آب روستاهای قم

مدير عامل شركت آب و فاضلات شهري و روستايي قم در خصوص تلاش اين مجموعه براي حل مشكلات تامين آب روستاهاي قم به خبرنگار مهر گفت: یکی از مسائل مهم کنونی تخصیص اعتبار برای تامین آب روستاهای استان قم است و هم اکنون در این زمینه 30 تا 40 پروژه تعریف شده تا بتوان این مشکلات را مرتفع کرد.

عبدالحميد توكلي بينا افزود: در همین زمینه اعتبار لازم را طی روزهای گذشته به استانداری ابلاغ کردیم و استانداری نیز در حال حاضر منتظر ابلاغ بودجه سال جاری از سوی هیئت دولت است و در این زمینه قول همکاری و مساعدت را دادند.

اين تاكيدات از سوي مسئولان استان درحالي تا امروز ادامه دارد كه گويا طرح انتقال آب از سرشاخه‌هاي دز تنها يك طرح ملي براي تامين آب شهر قم بوده است.

سوال اساسي اين است كه اگر اين طرح تعريف ملي در سطح يك استان را دارد چرا با وجود اهميت و ضرورت بالاي آن مانند بعضي از طرح‌هاي ديگر همچون منوريل مورد توجه نبوده است. به گفته بخشدار سلفچگان اعتبار كافي براي تامين آب همه روستاهاي قم از خط لوله سرشاخه‌هاي دز اعتبار زيادي نيست‏.

به گفته مدير عامل شركت آب و فاضلات شهري و روستايي قم رديف اعتبار اين طرح براي تامين آب روستاهاي استان قم و روستاهايي كه در مسير اين خط لوله قرار دارند كافي نبوده است و اين درحالي است كه تا امروز ميلياردها تومان به حساب پروژه منوريل قم ريخته شده و برخلاف وعده‌هاي مسئولان هنوز بخش اول فاز يك اين طرح نيز به بهره برداري نرسيده است.



محدثه نجف زاده

