داوران جوان ليگ برتر زير نظرمدرس ايراني فيفا آموزش مي بينند

به گزارش خبرنگار" مهر" اين كلاس پيشرفته داوري به همت بخش آموزش كميته داوران ترتيب داده شده و قرار است طي آن داوراني كه دررقابتهاي ليگ فوتبال كشورفعاليت دارند درآن حضور يابند .

اين كلاسها از دهم تا چهارم مهرماه جاري برگزارخواهد شد كه تدريس اين كلاس را اسفنديار بهارمست داورايراني تبارمقيم آمريكا و مدرس و ناظربين المللي فيفا برعهده خواهد داشت . درخصوص اين مدرس بين المللي اينكه وي مسئوليت كميته داوران فدراسيون فوتبال آمريكا و منطقه كونكاكاف را برعهده دارد و درمسابقات جام جهاني فوتبال جوانان كه چندي پيش دركشورهلند برگزارشد مسئوليت كميته فني اين مسابقات را برعهده داشت.