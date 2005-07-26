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۴ مرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۱۴

در دهه دوم مهرماه ؛

داوران جوان ليگ برتر زير نظرمدرس ايراني فيفا آموزش مي بينند

داوران جوان ليگ برتر زير نظرمدرس ايراني فيفا آموزش مي بينند

يكدوره كلاس پيشرفته داوري زير نظر مدرس ايراني فيفا براي داوران جوان ليگ برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" اين كلاس پيشرفته داوري به همت بخش آموزش كميته داوران ترتيب داده شده و قرار است طي آن داوراني كه دررقابتهاي ليگ فوتبال كشورفعاليت دارند درآن حضور يابند .

اين كلاسها از دهم تا چهارم مهرماه جاري برگزارخواهد شد كه تدريس اين كلاس را اسفنديار بهارمست داورايراني تبارمقيم آمريكا و مدرس و ناظربين المللي فيفا برعهده خواهد داشت . درخصوص اين مدرس بين المللي اينكه وي مسئوليت كميته داوران فدراسيون فوتبال آمريكا و منطقه كونكاكاف را برعهده دارد و درمسابقات جام جهاني فوتبال جوانان كه چندي پيش دركشورهلند برگزارشد مسئوليت كميته فني اين مسابقات را برعهده داشت.

کد مطلب 210940

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