کتابت ادعیه ماه مبارک رمضان در شهرستان البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره کتابت خوشنویسی خطاطان البرزی عصر شنبه در فضای باز در پارک لاله الوند با حضور20 نفر از خطاطان پیشکسوت و نوجوان با موضوع ماه مبارک رمضان و شهادت حضرت علی (ع) برگزار شد.



دبیر برگزاری این همایش در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برگزاری چنین همایش هایی در جمع مردم موجب ترویج هنر خوشنویسی و تشویق مردم برای ورود به عرصه خطاطی خواهد شد.





اصغر بیگدلو افزود: با توجه به اینکه خط هر فرد نشانه شخصیت اوست ولی متاسفانه نسبت به آن بی توجهی می شود و بسیاری از افراد حاضر نیستند برای بهبود وضعیت خط خود وقت زیادی را صرف کنند و سرمایه گذاری برای آن را هزینه اضافی قلمداد می کنند.



وی بیان کرد: در حالی که قزوین پایتخت خوشنویسی ایران نام گرفته و بزرگان خوشنویسی ایران همچون "میر عماد قزوینی" در قزوین زیسته اند اما آن چنان که باید در این زمینه سرمایه گذاری نشده و این هنر به فراموشی سپرده شده است.



سکینه صالحی رئیس انجمن خوشنویسی البرز در ادامه در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: با توجه به حومه شهر الوند و وجود شهرصنعتی البرز و بافت جمعیتی کارگر نشین در این منطقه توجه زیادی به هنر خوشنویسی نشده اما استعدادهای بسیار خوبی در بین نوجوانان دیده می شود.





وی تاکید کرد: مهمترین دغدغه ما افزایش استقبال مردم نسبت به هنر خوشنویسی است و تبلیغات رسانه ای، فرهنگ سازی توسط مسئولین فرهنگی، و سرمایه گذاری در این زمینه می تواند در ترویج فرهنگ خوشنویسی نقش موثری ایفا کند.



صالحی افزود: انجمن خوشنویسی البرز از ابتدای تاسیس خود در سال 79 توانسته 20 خطاط ممتاز را به عرصه خوشنویسی کشور معرفی کند که بسیاری از این افراد در شهر های مختلف استان در حال تدریس هستند.



صالحی در پایان یادآورشد: نبود محلی مناسب برای برگزاری نمایشگاه، نبود نگارخانه دائمی و فضای مناسب آموزشی در شهرستان البرز از جمله مشکلات پیش روی این هنر قدسی و آرامش بخش الهی است.



در پایان این همایش هنرمندان روزه دارروزه خود را در کنار یکدیگر در محل نمایشگاه خوشنویسی در سالن فرهنگی هنری کوثر الوند افطار کردند.