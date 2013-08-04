محسن محسنی‌نسب کارگردان سینما درباره برپایی مجمعی با نام کانون کارگردانان به خبرنگار مهر گفت: من به عنوان یک عضو جامعه کارگردانان متاسفانه این روزها با دو جناح مختلف روبرو هستم که هرکدام قصد دارند خانه سینما را برای خودشان راه بیاندازند بنابراین من به همراه جمعی از کارگردان‌های سینما تصمیم گرفتیم صنفی مستقل و بدون وابستگی به جناحی خاص برای کارگردان‌ها به ثبت برسانیم. طبق قانون از همه کارگردان‌های مستقل سینمای ایران برای حضور در مجمعی که برای تاسیس کانون کارگردانان به صورت رسمی و قانونی روز دوشنبه 14 مرداد ماه تشکیل می‌شود، دعوت کردیم که دور هم جمع شوند.

وی ادامه داد: من نماینده هیات موسس کانون کارگردانان هستم. این کانون قرار است به صورت مستقل فعالیت و تنها برای رفاه و امینت شغلی فیلمسازان تشکیل شود. زمانی که کانون کارگردانان سینما در سال 72 تشکیل شد من نیز جزو اعضا اصلی آن بودم. در آن زمان خانه سینمایی وجود نداشت که این صنف زیرمجموعه آن باشد. متاسفانه تا جایی که من می‌دانم این صنف هیچگاه مراحل ثبت قانونی را طی نکرده بنابراین طی دعوتی که انجام شده قرار است روز دوشنبه مجمعی برای تصویب اساسنامه تشکیل شود. چون در جلسه اول تصمیم داریم متن اساسنامه را رونمایی کنیم و این فرم در اختیار کارگردان ها قرار گیرد، احتیاج نبود که از 15 روز قبل فراخوان اعلام شود اما برای جلسات بعد این اتفاق خواهد افتاد.

کانون کارگردانان به دولت وابسته نیست

کارگردان "کریستال" گفت: من جزو افرادی هستم که این اساسنامه را تدوین کرده ایم. این کانون صرفا فعالیت صنفی می‌کند بنابراین نه قرار است کار فرهنگی کنیم و نه وابسته به دولت هستیم نه بر علیه آن. اصلا در شان کارگردان های سینمای ایران نیست که به نهادی وابسته باشند. کار صنفی کانون کارگردانان تنها برای ارتقا، بقا و بازگشت کارگردانان به جایگاه اصلی خودشان است.

وی متذکر شد: متاسفانه بیشتر افرادی که این روزها درگیر مسائل خانه سینما هستند دولتی هستند و به این نکته توجه ندارند که کارگردان در سینمای ایران شان و منزلت اجتماعی و اقتصادی خود را از دست داده است. در سالهای گذشته کارگردان حرف اول را در سینما می زد اما الان بعد از سینمادار، بازیگر و تهیه‌کننده، کارگردان در جایگاه چهارم قرار دارد. بنابراین تلاش من و همکارانم این است که صنفی مستقل را به ثبت برسانیم. تامین منافع صنفی کارگردان ها و امنیت شغلی مان در حال حاضر به خطر افتاده است بنابراین باید این حق را بازگردانیم.

کارگردان "یاس‌های وحشی" در پاسخ به این که کانون کارگردانان باید زیرمجموعه خانه سینما باشد، توضیح داد: ما نیازی نداریم که زیرمجموعه خانه سینما باشیم اما اگر احساس کنیم که منافع کارگردان ها و امنیت شغلی شان اگر زیر مجموعه خانه سینما باشند حفظ خواهد شد و نیازهایشان مورد توجه قرار می گیرد مخالفتی با اینکه زیر مجموعه صنوف خانه سینما باشیم، نداریم. چون کانون کارگردانان قبل از تاسیس خانه سینما به عنوان یک تشکل مستقل راه اندازی شده و بعدها زیر مجموعه خانه سینما قرار گرفته است.

محسنی‌نسب با انتقاد از بن‌هایی که بین سینماگران پخش شده است، گفت: منزلت و حرمت هنرمندان ما باید حفظ شود چون در شان اهالی سینما نیست که با اهدای یک بن 200 هزار تومانی به آنها ترحم کنیم. اگر هنرمندان ما غنی باشند احتیاجی به این جور هدایا ندارند. تمام تلاش من و همکارانم این است که کارگردان های سینمای ایران را به جایگاه اصلیشان باز گردانیم. متاسفانه روز گذشته یکی از خبرگزاری ها گفتگویی با من انجام داده بود که در آن مصاحبه برخی صحبتهای من به درستی منتقل نشده است. من هیچگاه قصد ندارم در جناح خاصی فعالیت کنم و در مقابل هیچ گروهی موضع ندارم. کانون کارگردانان به صورت مستقل و بدون وابستگی به هیچ کدام از طرفین دعوا بر سر خانه سینما، می‌خواهد فعالیت کند.

من نورچشمی دولت نیستم

این کارگردان سینما درباره دیگر فعالیت‌هایش توضیح داد: برای تولید فیلم سینمایی "شعله" که موضوعی در ارتباط با قاچاق کودکان افغان دارد به دنبال سرمایه‌گذار هستم. این فیلم نگاهی به گیشه دارد و در سبک و سیاق آثار قبلی ام است. من یک کارگردان مستقل هستم و بدون اتکا به دولت می خواهم فیلمم را بسازم. فیلم قبلی که قرار بود بسازم و "گزارش یک جنایت " نام داشت در ارتباط با موضوع غزه بود بنابراین ناچار بودم از حمایتهای دولتی بهره ببرم که متاسفانه جواد شمقدری در این زمینه با من همکاری نکرد. درحال حاضر کارگردان های نورچشمی می توانند این پروژه ها را تولید کنند که من جزو این نورچشمی ها نیستم و سازمان سینمایی هم هیچ کمکی به من نکرد.

وی در پایان گفت: همچنین درخواست پروانه ساخت برای فیلم سینمایی"هیولا" را هم داده ام که قرار است سعید آقاخانی کارگردانی آن را بر عهده داشته باشد و من تهیه‌کننده کار هستم. محسن تنابنده، فرهاد اصلانی و خود آقاخانی بازیگران این فیلم سینمایی هستند که موضوعی اجتماعی - روانشناسی دارد. این فیلم اثری وزین و جذاب است که سعید آقاخانی آن را به نگارش درآورده است.