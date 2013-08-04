روز خبرنگار در همدان جامه هفته به تن کرد/ کاسه تهی یک روز در هفته جاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مزین شدن برگ های تقویم هر مملکت به نام واقعه، شخص یا گروه خاصی نشان از اهمیت موضوع این افراد و وقایع در سرگذشت و سرنوشت آن کشور دارد.

بر همین مبنا زمانی که در تاریخ گرانسنگ جمهوری اسلامی ایران و برگهای تقویمی آن نام بزرگان این دیار به ثبت رسیده، نه نشان از شناسنامه ای بودن آنها بلکه نشان از بزرگی شخصیت این افراد دارد که در یک روز خاص باید بار دیگر اهمیت آنها را در کشور یادآور و طنین انداز شد اگر چه حرمت گذاشتن و احترام به این مهم باید در طول سال جاری و ساری باشد.

برگ های تقویم را که ورق میزنی برگی مزین به خون شهیدی است که با جوهر قلمش آن را رنگین کرده و به یادگار گذاشته، شهیدی که نه قداره بر کمر داشت و نه تفنگی بر دست، فردی که مرکبش قلمش بود و آن کوبنده تر از ابزار جنگی بود و شغل خطیرش همسان رسالت زینب(س).

این شهید بزرگوار کسی نیست جز شهید صارمی که به حرمت رسالت خبرنگاری و اهمیت قلمش روزی را برای ایران و ایرانی در تقویم ها به ثبت رسانید که یادآور اهمیت و ارزش شغل خبرنگاری باشد.

خبرنگاران دیده بانان جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند

17 مرداد تنها روزی است که قلم ها و دوربین ها تنها به رسم به تصویر کشیدن زحمات قشر خبرنگار و اصحاب رسانه، رو به آنها می چرخد و جامعه ای باید زحمات و کوشش های این سنگرسازان جبهه های فرهنگی انقلاب اسلامی را ارج نهد چرا که این قشر به زعم قریب به اتفاق مسئولان فرهنگی نظام دیده بانان جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند.

قشری که در طول روزهای مدید سال پابه پای مردم و همگام با مسئولان در راستای تعالی این نظام از هیچ کوششی فروگذار نبوده و صلابت قلمشان تنها برای سرفرازی پرچم ایران اسلامی است.

در این میان تنها انتظاری که این قشر از جامعه و خصوصا متولیان امر دارند آن است که در تنها روزی که به نام آنها مزین شده، به گونه ای برنامه ریزی و اجرای گرامیداشت کنند که تنها برای ساعاتی دغدغه ای از دوش این دغدغه مند ترین قشر جامعه برداشته شود چرا که اگر چه مسئولان و مردم هر یک دارای دغدغه های بسیاری هستند اما این خبرنگار است که در راستای بیان دغدغه مردم و رصد دغدغه مسئولان همواره پیشگام بوده و هست.

در همدان روز خبرنگار، رنگ و بوی منحصری ندارد

چند سالی است که در همدان روز خبرنگار، رنگ و بوی منحصر به فرد و یا خاصی ندارد چرا که در نظر اول تنها برگزاری همایشی است برای ارائه گزارشی توسط مسئولان انتخابی.

حال با این وجود، تصمیم بر آن شد که امسال این روز به عنوان یک هفته در همدان اجرایی شود و برنامه های منسجمی در راستای آن برگزار شود.

اما با گذشت چهار روز از هفته خبرنگار در دیار هگمتانه تنها چیزی که به ذهن خبرنگاران این دیار خطور هم نکرده هفته بودن گرامیداشت مقام آنها است.

آغاز این هفته با تجدید میثاقی با شهدای این مرز و بوم بود که به واقع نیز بر حق است و باید اجرایی شود چرا که حرمت دار بودن شهدا برای هر قشر و هر مناسبتی فتح بابی است در راستای اجرای درست و با بصیرت وظایف محوله.

در نخستین روز از هفته خبرنگار تنها برنامه همان تجدید میثاق با شهدا بود و این روز با همین یک برنامه به پایان رسید.

روز دوم از این هفته نیز که همزمانی با روز قدس داشت شرکت در این مهم نصب العین خبرنگاران همدانی شد و بار دیگر حماسه مردم دارالمونین را به تصویر کشیدند.

در سومین روز از این هفته نیز تنها افتتاح نمایشگاه مطبوعاتی تهی از انسجام، هدف قرار گرفت که به واقع جز رفع تکلیف چیز دیگری به ذهن متبادر نمی شد! چرا که پر واضح است برپایی چنین نمایشگاهی نیازمند برنامه ریزی، همفکری با اصحاب رسانه و نیز غرفه بندی مشخصی است که متاسفانه چنین مواردی در این نمایشگاه نمودی نداشت.

وقتی برای گرامیداشت یه روز برنامه منسجمی در سال های گذشته اجرایی نشده، هفته شدن آن چه مفهومی دارد؟

امروز نیز که چهارمین روز از هفته خبرنگار در همدان پیش روست تنها برنامه این روز "دیدار با امام جمعه شهر همدان" است که به واقع نیز چنین دیداری خالی از لطف نیست اما سئوال اینجا است که زمانی که برای گرامیداشت یک روز، برنامه منسجمی در سال های گذشته اجرایی نشده، هفته شدن آن چه مفهومی دارد؟

از سوی دیگر بررسی برنامه های این چند روز از هفته خبرنگاران همدانی این نشانگر آن است که اختصاص حتی دو یا سه ساعت از یک روز برای چنین برنامه هایی باز هم زمان را اضافه می آورد پس نیازی به عنوان شدن هفته ای بودن این بزرگداشت در همدان نبود.

اینکه عنوانی را بخواهیم در یک بعد زمانی بیشتری جاری و ساری کنیم امری پسندیده و ارزشی است اما آیا نباید برای چنین کاری برنامه ریزی داشت و دقیق عمل کرد؟

خبرنگاران در همدان به برگزاری همان یک شب مراسمی که خود باری بر دوش آنها از نظر انعکاس گزارش عملکرد مسئولانشان بود عادت کرده بودند و حال با یک هفته ای شدن این موضوع تنها چیزی که برای آنها ملموس است این است که چنین رویکردی تنها برای خبرساز شدن این شهر در هر یک از روزهای هفته خبرنگار است و نه برای ارج نهادن تنها به زحمات بی دریغ این قشر.

خبرنگاران در نظرسنجی تدوین برنامه برای گرامیداشت روزشان دخیل باشند

تنها درخواست خبرنگاران همدان این است که برای یک بار هم که شده در نظرسنجی تدوین برنامه برای گرامیداشت روزشان دخیل باشند و تریبون این روز را تنها به آنها بسپارند چرا که گوش این قشر از اعداد و ارقام و اهداف مسئولان این دیار پر است و تنها برای یک روز هم که شده میخواهند خود گوینده باشند و مسئولان پردازشگر دغدغه آنها باشند.

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گزارش: زهرا مرادوند