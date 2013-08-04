پیشتازی نویسنده هری پاتر نسبت به دن براون در بازار کتاب آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در بخش آثار داستانی جلد سخت جی کی رولینگ خالق «هری پاتر» موفق شد تا این بار با کتاب جنایی‌اش در راس فهرست پرفروش‌های آمریکا قرار بگیرد. او برای کتاب «آوای فاخته» که با نام مستعار آلبرت گالبرایت منتشر کرده، این جایگاه را به دست آورده است.

به این ترتیب دن براون با «دوزخ» در مکان دوم قرار گرفت. این کتاب از بدو انتشار تاکنون جایگاه نخست پرفروش‌های آمریکا را در اختیار خود گرفته بود.

در مکان سوم دانیل استیل با جدیدترین کتابش با عنوان «اولین منظر» که درباره شخصیتی از دنیای مد نوشته شده، جای گرفته است. مکان چهارم در اختیار «دختر انگلیسی» نوشته دانیل سیلواست و خالد حسینی نویسنده افعانی ـ آمریکایی با سومین رمانش با عنوان «و کوه‌ها طنین انداز شدند» در مکان پنجم قرار دارد. «دومین ماه عسل» نوشته جیمز پترسون نویسنده پرفروش آمریکا که با همکاری هوارد رویان نوشته شده در مکان ششم قرار دارد و «سفارش مخفی» نوشته برد تور در مکان هفتم قرار گرفته است.

«نور جهان: رمانی از دیو رابیشو» نوشته جیمز لی بورک مکان هشتم و «امر تعجب‌آور» نوشته کاترین کولتر نیز جایگاه نهم را در اختیار دارد. «پرنسس سفید» نوشته فیلپا گرگوری در مکان دهم و «اقیانوسی در انتهای خط» نوشته گیل نیمن که اولین کتاب او برای بزرگسالان در چند سال اخیر است در مکان یازدهم قرار گرفته است.