نتایج اولیه داوری جشنواره فصلی سرای روزنامه نگاران اعلام شد

محمد رضا ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در کل 240 اثر از سراسر استان به دبیرخانه جشنواره رسید که از میان این تعداد، 36 اثر توسط داوران استانی برگزیده شدند.

ایزدی یادآور شد: آثار برگزیده شده در دور نخست داوری به دور دوم داوری در تهران ارسال شدند که در نهایت 18 اثر از 36 اثر به عنوان برگزیدگان خوزستانی معرفی می شوند.

به گفته وی، 18 اثر انتخاب شده در شش بخش تقسیم که هر بخش دارای سه برگزیده اول تا سوم است.

مدیر سرای روزنامه نگاران استان با اشاره به 10 برگزیده در بخش گزارش گفت: در نتایج داوران استانی، فرزانه یحیی آبادی از خبرگزاری مهر، سهیلا یاوری از خبرگزاری فارس، قاسم منصور آل کثیر از روزنامه سراسری اعتماد، فاطمه کریم زاده و محمدرضا بنوره از خبرگزاری ایرنا، معراج عسکری و فاطمه محمدپور از روزنامه کارون از منتخبین در بخش گزارش بودند.

همچنین مجتبی گهستونی و رامین بابادی از روزنامه وحدت و فرشید خدادادیان از هفته نامه نشاط از دیگر اعضای راه یافته به بخش نهایی داوری جشنواره سرای روزنامه نگاران خوزستان هستند.

ایزدی برگزیدگان دور نخست داوری در بخش خبر را نیز معرفی کرد و گفت: قاسم منصور آل کثیر از خبرگزاری مهر، ایناس عبدالخانی از خبرگزاری تسنیم، امید برج خان زاده از خبرگزاری ایرنا، سهیلا یاوری از خبرگزاری فارس و رضا ساکی حسینی از روزنامه کیهان نیز به بخش نهایی این جشنواره راه پیدا کردند.

ایزدی به نتایج بخش تیتر جشنواره نیز پرداخت و گفت: روزنامه وحدت با تیترهای، "چرا امضای وزیر نفت در آبادان خریدار ندارد؟"، "داس بی تدبیری بر پیکره کشاورزان" و "پشت پرده زمین‌های کیان شهر افشا شد" به دور نهایی بخش تیتر راه پیدا کرد.

وی افزود: همچنین روزنامه توسعه جنوب با دو تیتر "پرواز ایران از جهنم السان به بهشت ریو در برزیل" و "پای رکاب‌زنان خوزستانی در رکاب مشکلات گیر کرد" وارد مرحله دوم جشنواره سرای روزنامه نگاران شدند.

به گفته ایزدی در بخش صفحه آرائی نیز روزنامه آوای خوزستان، وحدت، ندای رسا، توسعه جنوب و هفته نامه نشاط به دور بعدی جشنواره سعود کردند. در بخش عکس نیز که تنها یک شرکت کننده داشت حبیت الله بهرامی موفق به راه یابی به دور بعدی جشنواره شد.

مدیر سرای روزنامه نگاران استان با بیان اینکه در بخش یادداشت، سرمقاله و مقاله نیز نفرات برگزیده معرفی شدند گفت: ایناس عبدالخانی از روزنامه همشهری، سیروس موسوی و عبدل بستاک از روزنامه وحدت، رضا علی جانی از روزنامه کارون، حسین میرنژاد از روزنامه توسعه جنوب، مجید منادی از روزنامه رسانه جنوب نیز در این بخش به دور بعدی جشنواره رفتند.

ایزدی توضیح داد: با توجه به اینکه سرای روزنامه نگاران خوزستان به عنوان نخستین سرا در اعلام نتایج دور اول داوری بود، این احتمال وجود دارد که نتایج نهایی این دوره از جشنواره خبرنگاران خوزستان زودتر از سایر استان ها اعلام شود.

به گفته وی، قرار است داوران نهایی جشنواره سرای روزنامه نگاران در تهران از میان 36 اثر ارسال شده از خوزستان، 18 اثر را به عنوان آثار برگزیده در بخش های خبر، گزارش، سرمقاله، عکس و صفحه آرائی انتخاب کنند.

فرزانه یحیی آبادی و قاسم منصور آل‌کثیر از خبرنگاران خبرگزاری مهر هستند که سه اثر از آثارشان در بخش‌های خبر و گزارش موفق به راه یابی به دوره نهایی این جشنواره شده‌است.