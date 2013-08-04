  1. حوزه و دانشگاه
۱۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۱۴

بررسی شاخصهای 4 وزیر آموزشی پیشنهادی روحانی در کمیسیون آموزش

بررسی شاخصهای 4 وزیر آموزشی پیشنهادی روحانی در کمیسیون آموزش

رئیس کمیسیون آموزش مجلس از بررسی شاخصهای گزینه های پیشنهادی حسن روحانی برای 4 وزارتخانه آموزش و پرورش، بهداشت، علوم و کار در این کمیسیون خبر داد.

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: کمیسیون آموزش طی جلسه ای که فردا دوشنبه برگزار می کند، صلاحیت گزینه های پیشنهادی رئیس جمهور جدید برای وزارتخانه های علوم، آموزش و پرورش، بهداشت و حتی کار را بررسی می کند.

وی ادامه داد: در این جلسه شاخصهایی که کمیسیون آموزش برای انتخاب وزرای آموزشی دارد، مطرح می شود.

رئیس کمیسیون آموزش علت بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کار را ارتباط وزارتخانه تحت امرش با آموزش فنی و حرفه ای عنوان کرد که برای کشور اهمیت دارد.

زاهدی، ادامه داد: ظهر دوشنبه نتیجه این بررسیها اعلام خواهد شد.

کد مطلب 2109442

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