عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آمریکا و اروپا
- پس از اعلام تصمیم تعطیلی سفارتخانه های آمریکا در برخی کشورهای جهان، کاخ سفید امروز در نشستی در سطح مقامات بلندپایه تهدیدات امنیتی را مورد بررسی قرار می دهد.
- کانادا اعلام کرد: سفارت این کشور در داکا به علت نگرانی از حمله القاعده در روز یکشنبه تعطیل است.
- وزیر دفاع آمریکا از ارتش مصر تقاضا کرد از روند سیاسی با حضور تمامی جریانهای مصری حمایت کند.
آفریقا و خاورمیانه
- یورش نیروهای امنیتی ترکیه به معترضان در میدان تقسیم استانبول چندین زخمی برجاگذاشت/ نیروهای پلیس شمار زیادی از معترضان را بازداشت کردند.
- مقامات بحرینی سایت شبکه لبنانی را برای کاربران این کشور فیلتر کردند.
- "عبد الفتاح السیسی" فرمانده نیروهای مسلح مصر تاکید کرد: آمریکا باید بر اخوان المسلمین برای از خشونت فشار وارد کند.
- در آخرین درگیریهای قبیله ای در جنوب سودان 9 نفر کشته شدند.
- امیر کویت فرمان تشکیل دولت جدید را پس از تشکیل پارلمان صادر کرد.
- "حازم الببلاوی" نخست وزیر مصر تاکید کرد: عفو کسانی که در حق ملت مصر مرتکب جنایت شده اند فقط خیالات است.
- رویترز در گزارشی اعلام کرد: انتصاب فرماندهان جدید ارتش ترکیه ، باعث افزایش سیطره دولت بر این نهاد نظامی شده است.
آسیا و اقیانوسیه
- دهها تن در پی وقوع سیل شدید در افغانستان و پاکستان کشته شدند.
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