  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ مرداد ۱۳۹۲، ۹:۲۰

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

آمریکا و اروپا

- پس از اعلام تصمیم تعطیلی سفارتخانه های آمریکا در برخی کشورهای جهان، کاخ سفید امروز در نشستی در سطح مقامات بلندپایه تهدیدات امنیتی را مورد بررسی قرار می دهد.

- کانادا اعلام کرد: سفارت این کشور در داکا به علت نگرانی از حمله القاعده در روز یکشنبه تعطیل است.

- وزیر دفاع آمریکا از ارتش مصر تقاضا کرد از روند سیاسی با حضور تمامی جریانهای مصری حمایت کند.

آفریقا و خاورمیانه

- یورش نیروهای امنیتی ترکیه به معترضان در میدان تقسیم استانبول چندین زخمی برجاگذاشت/ نیروهای پلیس شمار زیادی از معترضان را بازداشت کردند.

- مقامات بحرینی سایت شبکه لبنانی را برای کاربران این کشور فیلتر کردند.

- "عبد الفتاح السیسی" فرمانده نیروهای مسلح مصر تاکید کرد: آمریکا باید بر اخوان المسلمین برای از خشونت فشار وارد کند.

- در آخرین درگیریهای قبیله ای در جنوب سودان 9 نفر کشته شدند.

- امیر کویت فرمان تشکیل دولت جدید را پس از تشکیل پارلمان صادر کرد.

- "حازم الببلاوی" نخست وزیر مصر تاکید کرد: عفو کسانی که در حق ملت مصر مرتکب جنایت شده اند فقط خیالات است.

- رویترز در گزارشی اعلام کرد: انتصاب فرماندهان جدید ارتش ترکیه ، باعث افزایش سیطره دولت بر این نهاد نظامی شده است.

آسیا و اقیانوسیه

- دهها تن در پی وقوع سیل شدید در افغانستان و پاکستان کشته شدند.

کد مطلب 2109445

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها