شیوع آب سیاه در افراد بالای 40 سال/ ضرورت مراجعه زودهنگام به چشم پزشک

دکتر قاسم فخرایی با بیان اینکه گلوکوم از جمله بیماریهای چشمی است كه به آسیب عصب بینایی منجر میشود، به خبرنگار مهر گفت: در اغلب موارد افزایش فشار داخل چشمی باعث بروز این صدمه میشود، البته درصد كمی از بیماران چنین شرایطی ندارند و فشار داخل چشمشان چندان بالا نیست.
این فلوشیپ چشم پزشکی ادامه داد: در این بیماری سلولهای عصب بینایی بتدریج از بین میروند و در نتیجه بیمار دچار افت بینایی میشود. گلوكوم بیشتر در افراد بالای 40 سال و اشخاصی كه سابقه خانوادگی گلوكوم دارند مشاهده میشود.
فخرایی با بیان اینکه بیماری آب سیاه افراد را در دو نوع حاد و مزمن گرفتار میکند كه معمولا در نوع حاد آن، بیماران دچار علائم شدید و ناگهانی میشوند، گفت: فشار داخل چشم در آب سیاه حاد بهطور ناگهانی افزایش مییابد و بیماران دچار درد چشم، افت دید، سردرد، درد اطراف چشم و قرمزی چشم میشوند.
وی در ادامه گفت: در نوع مزمن گلوکوم که شایع است، فشار داخل چشم بتدریج افزایش مییابد. به همین دلیل فرد معمولا متوجه بیماری خود نمیشود و خیلی دیر به پزشك مراجعه میكند. در واقع مراجعه در مرحلهای صورت میگیرد كه بیماری بسیار پیشرفت كرده است.
این چشم پزشک خاطرنشان کرد: اقدامات درمانی در هر مرحله از گلوكوم تنها برای حفظ وضعیت موجود است و نمیتوان دید از دست رفته بیمار را به حالت اولیه برگرداند.بنابراین مراجعه منظم و زودهنگام به چشم پزشک برای جلوگیری از پیشرفت بیماری ضروری است.
به گفته وی در مراحل اولیه بیماری دارو تجویز میشود. همچنین برخی انواع لیزر میتواند به عنوان جایگزینی برای یك یا دو دارو عمل كند، ولی اثر آنها با گذشت زمان كاهش پیدا میكند.
فخرایی اضافه کرد: در مواردی ممکن است دارو و لیزر هیچکدام به درمان جواب ندهد که در چنین شرایطی باید به فكر راهحلهای دیگر مثل جراحی باشیم.
وی که در بیست و سومین کنگره بینالمللی سالیانه انجمن چشم پزشکان ایران اداره کننده سمپوزیومی تحت عنوان "روشهای نوین درمان برای بیماران گلوکومی"است، در این باره توضیح داد: این برنامه به مدت یک ساعت و نیم برگزار خواهد شد و در خلال آن دیدگاههای تازهتری در درمان بیماران گلوکومی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
این فوق تخصص گلوکوم از حضور سه میهمان خارجی از کانادا و ایالات متحده آمریکا در این سمپوزیوم اطلاع داد و گفت: مدعوین، به ارائه روشهای نوین در برخورد و تشخیص بیماری گلوکوم خواهند پرداخت.
بیست و سومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران از ششم تا نهم آبان ماه 92 در مرکز همایشهای رازی تهران برگزار میشود.
