روند رو به رشد کارگاه های مزاحم در سطح شهر دهلران/ مسئولان چاره اندیشی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، این در حالی است که وجود کارگاه های جوشکاری و نجاری در کنار مناطق مسکونی مشکلات عدیده ای برای شهروندان به وجود آورده و بعضی از این شهروندان از مراجعه مکرر خود به مسئولان برای جمع آوری این کارگاه ها ناامید شده اند و به ناچار صدای ناهنجار این کارگاه ها را تحمل می کنند.

روز به روز ما شاهد افرایش این کارگاه ها در سطح شهر دهلران هستیم که می طلبد مسئولان برای حل این مشکل چاره اندیشی کنند.

مصوبات جلسه کارگروه آلاینده شهرستان اجرایی نمی شوند

کیانوش شادی وند رئیس اداره محیط زیست شهرستان دهلران گفت: برابر قانون کارگاه های آلاینده همچون جوشکاری، نجاری، تراشکاری، تعمیرات خودرو، تعمیرات کولر و...باید خارج از محدوده مسکونی باشند.

وی گفت: در خصوص جابجایی کارگاه های آلاینده جلسات زیادی برگزار شده که در این جلسات مصوباتی به تصویب رسیده ولی متاسفانه تاکنون این مصوبات عملی نشده اند.

وی بیان داشت: به استناد ماده 27 و32 قانون نحوه جلو گیری از آلودگی صوتی با منابع آلوده کننده برخورد خواهد شد.

شادی وند گفت: برابر بند 20 ماده 55 قانون شهرداری موظف است از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای شهروندان می شوند جلوگیری کند که متاسفانه شهرداری تاکنون از این موارد قانونی استفاده نکرده است.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان دهلران بیان داشت: براساس تبصره این ماده شهرداری باید در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر ظرف مدت 10 روز ابلاغ کند که متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کارگروه آلاینده شهرستان مصوباتی در این خصوص داشته این انتظار می رود شهرداری این مصوبات را اجرایی کند.

وی گفت: اگر شهرداری این مصوبات را عملی نکند برابر قانون این اداره وارد عمل می شود.

برخورد با کارگاه های مزاحم سطح شهر با مجمع امور صنفی است

اسماعیل جشنی شهردار دهلران در این خصوص گفت: شهرداری دهلران در حد توان خود تعداد 50 واحد در محل کارگاه های مزاحم در ورودی شهر از سمت خوزستان ساماندهی کرده است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه جلسات متعددی در راستای ساماندهی صنوف آلاینده شهر دهلران برگزار شده تعداد ی از افراد واجد شرایط برای ایجاد مجتمع صنفی به اداره راه مسکن و شهرسازی برای دریافت زمین و احداث مجتمع صنفی معرفی شده اند که با گذشت یک سال از ارسال مصوبه هنوز این اداره نتیجه را به شهرداری ارائه نکرده است.

جشنی بیان داشت: برابر بخشنامه جدید مجامع امور صنفی مکلف به تشکیل تعاونی و ایجاد مجتمع صنفی می باشند و شهرداری بر نقش نظارتی خود عمل می کند.

شهردار دهلران افزود: مجمع امور صنفی باید برابر قانون وارد عمل شود و در خصوص برخورد با کارگاه های مزاحم مجمع امور صنفی باید از طریق اماکن برای پلمپ این گونه کارگاه ها وارد عمل شود و شهرداری آمادگی هرگونه همکاری و مساعدت در این خصوص دارد.

وظیفه مجمع امور صنفی برخورد با صنوف آلاینده نیست

عبدالعباس یادگاری رئیس مجمع امور صنفی شهرستان دهلران در این خصوص گفت: تا زمانیکه زمین بلامعارض در اختیار این مجمع قرار ندهند ما نمی توانیم شرکت تعاونی تشکیل بدهیم.

وی اظهار داشت: بر اساس ماده 3 آیین نامه صنوف آلاینده که در سال 1386 به تصویب هیئت وزیران رسیده است دولت باید مقداری از اراضی ملی را در اختیار مجمع بگذارد.

یادگاری گفت: با توجه به اینکه اراضی ملی در شهرستان دهلران معارض دارند تاکنون اقدامی از سوی اداره راه و مسکن و شهرسازی در این خصوص صورت نگرفته است و این اداره هیچ گونه همکاری با این مجمع نمی کند.

رئیس مجمع امور صنفی شهرستان دهلران گفت: مجمع توان خرید زمین را ندارد و اگر هم این مجمع بخواهد زمینی بخرد معلوم نیست مردم طرف حساب هستند یا دولت چون اراضی این شهرستان مشکل دارند.

وی افزود: وظیفه مجمع امور صنفی برخورد با صنوف آلاینده نیست چرا که مجمع فقط کار شناسایی صنوف بدون پروانه کسب، برخورد با تخلف صنفی، نظارت و کنترل قیمت ها وتمدید پروانه کسب را انجام می دهد.

یادگاری بیان داشت: در سال گذشته ما صنوف آلاینده را طی لیستی به فرمانداری، محیط زیست و شهرداری برای دریافت زمین ارائه کردیم ولی متاسفانه تاکنون عملی انجام نشده است.

وی گفت: برابر ماده 13، استانداران موظفند با همکاری دستگاه های اجرایی مربوط، به منظور ایجاد مجتمع های صنفی نسبت به تامین زمین مناسب و همچنین ایجاد زیرساخت های لازم از قبیل آب، برق، گاز، تلفن راه دسترسی و تخصیص تسهیلات بانکی از محل اعتبارات طرحهای استانی، بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین و سایر منابع دیگر مطابق قوانین و مقررات اقدام کنند که تاکنون این اقدمات در این شهرستان اتفاق نیفتاده است.

یادگاری گفت: این مجمع آمادگی کامل در خصوص جابجایی صنوف آلاینده دارد اما منوط به آماده شدن تمام زیرساختهاست چون اگر زیرساختها آماده نشوند هیچ یک از کار گاه های آلاینده از شهر خارج نمی شوند چون رغبتی به جابه جایی ندارند.

مشکل اراضی شهر دهلران باید حل شود

رحیم رشیدی رئیس اداره راه مسکن وشهرسازی شهرستان دهلران گفت: با توجه به اینکه اراضی شهرستان دهلران مورد اعتراض افراد حقیقی و حقوقی هستند در این راستا دولت نهم ودهم مصوبه ای دال بر حل مشکل اراضی داشته است که دولت اقداماتی در این راستا انجام داده ولی باتوجه به اینکه هنوز مورد اعتراض افراد است این مصوبه هنوز اجرایی نشده است.

وی گفت: تا زمانی که مشکل اراضی شهر دهلران تعین تکلیف نشود این اداره قادر به تعیین مکان برای کارگا ه های مزاحم نیست.

رشیدی تصریح کرد: اگر مشکل اراضی شهر دهلران حل شود این اداره آمادگی کامل در خصوص زمین برای ساخت کارگاه های مزاحم را دارد.

وی بیان داشت: باتوجه به اینکه اراضی خارخ از محدوده شهر در اختیار منابع طبیعی است این اداره نمی تواند خارج از محدوده شهر زمین واگذار کند.

متاسفانه عدم نظارت کافی مسئولین باعث شده در خیابانهای اصلی شهر ما شاهد وجود جوشکاری، نجاری، تعمیرات کولر و....باشیم که این هیچ همخوانی با شهر و شهرنشینی ندارد چرا که سد معبر پیاد ه رو در این شهرستان برای آنها امری عادی شده است و تاکنون هیچ یک از مسئولین مرتبط برخورد قانونی با این افراد نداشته است و همین باعث شده این روند هر روز بیشتر و بیشتر بشود که جا دارد مسئولین برای رفاه حال شهروندان و خانواده ها اقدام به جمع آوری این کارگاه ها در خیابان های اصلی کنند.

گزارش : مجتبی کاور