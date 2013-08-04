  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۳ مرداد ۱۳۹۲، ۹:۵۱

17 میلیارد ریال سهم دولتی در بورس خصوصی شد

17 میلیارد ریال سهم دولتی در بورس خصوصی شد

درهفته گذشته سهام 3 شرکت دولتی به ارزش 17 میلیارد ریال به صورت تدریجی در بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سهام سه شرکت شامل 10 میلیون سهم، به ارزش 17 میلیارد و 139 میلیون ریال به صورت تدریجی در هفته گذشته در بورس اوراق بهادار واگذار شد.

در هفته گذشته 2 میلیون و 500 هزار سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان به وکالت از شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع معدنی ایران به ارزش کل 9 میلیارد و 332 میلیون ریال فروخته شد.

همچنین در این مدت، 4 میلیون سهم بانک صادرات به ارزش کل 6 میلیارد و 820 میلیون ریال و 500 هزار سهم بانک تجارت به ارزش کل 987 میلیون ریال به بخش خصوصی واگذار شد.

کد مطلب 2109465

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها