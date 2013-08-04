17 میلیارد ریال سهم دولتی در بورس خصوصی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سهام سه شرکت شامل 10 میلیون سهم، به ارزش 17 میلیارد و 139 میلیون ریال به صورت تدریجی در هفته گذشته در بورس اوراق بهادار واگذار شد.

در هفته گذشته 2 میلیون و 500 هزار سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان به وکالت از شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع معدنی ایران به ارزش کل 9 میلیارد و 332 میلیون ریال فروخته شد.

همچنین در این مدت، 4 میلیون سهم بانک صادرات به ارزش کل 6 میلیارد و 820 میلیون ریال و 500 هزار سهم بانک تجارت به ارزش کل 987 میلیون ریال به بخش خصوصی واگذار شد.