برپایی دوره‌ ویرایش در شهر کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی ویرایش با حضور علی صلح‌جو در موسسه فرهنگی شهر کتاب برگزار خواهد شد و قرار است در این دوره‌ که در قالب 18 جلسه برپا می‌شود، موضوعات اصلی ویرایش صوری و زبانی به صورت نظری و کارگاهی تدریس شود.

شرکت در این دوره نیاز به گذراندن آزمون ورودی دارد که در آن توانایی هنرجو در زبان فارسی و انگلیسی (با اولویت زبان فارسی) و معلومات عمومی سنجیده می‌شود. پس از گذراندن این دوره، کسانی که در آزمون پایانی موفق شوند، گواهی‌نامه دریافت خواهند کرد.

علاقه‌مندان برای گرفتن کارتِ شرکت در آزمون ورودی این دوره که ساعت 10 روز سه‌شنبه 12 شهریور ماه برگزار می‌‌شود، باید تا 5 شهریور در ساعت اداری به مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) نبش کوچه‌ سوم مراجعه کنند.

همچنین، افرادی که در آزمون ورودی این دوره پذیرفته شوند، پس از ثبت‌نام می‌توانند از نهم مهر ماه در کلاس‌های این دوره که روزهای سه‌شنبه از ساعت 10 تا 12 برپا می‌شوند، حضور پیدا کنند.