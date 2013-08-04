28 مرکز نیکوکاری در قزوین به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، هدايت صفري شنبه شب در مراسم افتتاح مرکز نيکوکاري مسجد امام خميني (ره) قزوين ضمن تشکر از هيئت امنا اين مسجد و تلاش کارکنان کميته امداد امام خميني (ره) براي تشکيل چنين مرکزي اظهارداشت: کميته امداد امام خميني (ره) پس از سه دهه خدمت، در دهه چهارم عمر خويش در نظر دارد تا براي رشد و بالندگي و از طرفي چابک سازي و پوياسازي سازمان خود با نگاه تحقق فراگيري و جامعيت در خدمات، برنامه ريزي لازم را داشته باشد.
وی افزود: رويکرد کميته امداد امام خميني (ره) احياي سنت هاي حسنه اسلامي، الهي با محوريت تقويت نقش مسجد در جامعه است که در اين راستا کميته امداد حلقه واسط فقرا و اغنياء است و مردم را ستون خيمه و محور اساسي کار خود مي داند.
مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين اضافه کرد: تلاش و تأکيد ما بر اين است که شبکه ارتباطي و حمايتي کارآمد را برقرار کنيم و اقتدار خود را که از مردم گرفته ايم هر چه بيشتر و بهتر افزايش دهيم.
وي با اشاره تأکيد مقام معظم رهبري بر ضرورت توجه به مسجد به عنوان پايگاه اجتماعي اظهارداشت: امروز نهاد مقدس کميته امداد امام خميني (ره) مسجد محوري را به عنوان يکي از راهبردهاي اساسي خويش پيگيري مي کند، در گذشته مسجد سنگر و مرکزي بود که بسياري از مشکلات جامعه در آن حل مي شد اما امروز تنها در آن نمازي برگزار مي شود.
صفري تصریح کرد: بايد به سمتي برويم که علاوه بر ساماندهي دين و فرهنگ، مسائل ديگر همچون همدلي، تعاون اجتماعي، مسئوليت اجتماعي و حتي معيشت مردم نيز در بستر مسجد سامان پيدا کند به عنوان نمونه در اوايل انقلاب ارزاق عمومي در مسجد توزيع مي شد و يا در صدر اسلام تصميم هاي مهم در مسجد اتخاذ مي شد که امروز اين کارکردها ضعيف شده ولي کميته امداد امام خميني (ره) با مراکز نيکوکاري به تقويت نقش و کار کرد اجتماعي مسجد مي پردازد.
وي بیان کرد: با تشکيل مراکز نيکوکاري در مساجد اغنياي محله با مسجد پيوند مي خورند و نيازمندان و ايتام نيز با مسجد مرتبط مي شوند در نتيجه مسجد حلقه واسط اين پيوند مي شود، با اين رويکرد مسجد کمربند امدادي مي شود و مراکز نيکوکاري نقش محوري را در محله ها، روستاها، شهرک ها خواهند داشت که خروجي آن خدمت به نيازمندان خواهد بود.
مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين گفت: اعضاي اين مرکز نيکوکاري متشکل از اعضاي هيئت امناي مساجد و امام جماعت و امناي محله و معتمدين است که بصورت هيئت عاملي مديريت مي شود، در واقع در اين مراکز همان کارهاي کميته امداد امام خميني (ره) دنبال مي شود تا با محوريت امام جماعت و پيگيري مسئولان ذيربط به انجام برسد.
وي يادآورشد: در اين مراکز نيکوکاري که تاکنون هفت مرکز به بهره برداري رسيده و تا پايان سال به 28مرکز خواهد رسيد، رسيدگي به نيازمندان و جمع آوري کمک هاي مردمي با حفظ عزت نفس و کرامت افراد انجام خواهد شد.
قزوین- خبرگزاری مهر: مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان قزوين، از بهره برداری 28 مرکز نیکوکاری در استان تا پایان سال خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، هدايت صفري شنبه شب در مراسم افتتاح مرکز نيکوکاري مسجد امام خميني (ره) قزوين ضمن تشکر از هيئت امنا اين مسجد و تلاش کارکنان کميته امداد امام خميني (ره) براي تشکيل چنين مرکزي اظهارداشت: کميته امداد امام خميني (ره) پس از سه دهه خدمت، در دهه چهارم عمر خويش در نظر دارد تا براي رشد و بالندگي و از طرفي چابک سازي و پوياسازي سازمان خود با نگاه تحقق فراگيري و جامعيت در خدمات، برنامه ريزي لازم را داشته باشد.
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