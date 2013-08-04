به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و رئیس بنیاد سعدی شنبه شب 12 مرداد در حاشیه ضیافت افطاری وزیر ارشاد با شاعران در مجتمع باغ زیبا در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی درباره فعالیت‌های بنیاد سعدی گفت: بنیاد سعدی در ساختمان مناسبی مستقر شده و معاونان آن هم معین شده‌اند. ما در کار برنامه‌ریزی برای این بنیاد در مقیاس جهانی و جذب نیروهای مناسب هستیم و ان‌شاءالله در ماه‌ها و سال‌های آینده آثار نیکوی بنیاد سعدی را در گسترش زبان فارسی در خارج از کشور مشاهده خواهیم کرد. هدف بنیاد سعدی در درجه اول آموزش زبان فارسی است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی همچنین در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که نظرتان درباره ایرادهایی که به واژه‌های مصوب فرهنگستان گرفته می‌شود، چیست، گفت: به یکی گفتند تو که اینقدر زیبا هستی، چرا شکلت را زشت می‌کشند؟ پاسخ داد: قلم دست دشمن است. واقعاً هم قلم دست دشمن است؛ خیلی از الفاظی که به فرهنگستان نسبت می‌دهند، اصلا فرهنگستان آنها را نساخته است. خودشان به شوخی می‌سازندو به فرهنگستان نسبت می‌دهند بعد هم می‌نشینند، نقد می‌کنند.

حداد عادل اضافه کرد: واژه‌سازی فرهنگستان خوب است؛ منتهی خیلی از معادل‌ها، معادل‌های علمی است و برای متخصصان و شما اگر آنها را سر هم کنید و جلوی مردم غیر متخصص بگذارید از آن سر در نمی‌آورند. در هر زبانی واژه‌هایی وجود دارد. اگر واژه‌هایی را که در زبان انگلیسی برای جراحی مغز وجود دارد، در خیابانی در لندن جلوی چشم مردم بگذارند، مردم متوجه آنها نمی‌شوند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادامه داد: کارهای ما هم تخصصی است و داریم حرکت می‌کنیم به سمت زبان فارسی علمی. بنابراین درستی و نادرستی معادل‌های ما را باید متخصصان داوری کنند. البته تعدادی از واژه‌های ما عمومی است که آنها را باید از عامه بپرسند.

حداد عادل افزود: من مایلم که به صورت موردی واژه‌ای را که از آن استقبال نشده، بدانم چیست. البته ممکن است واژه‌های ما هم ایراد داشته باشد، ولی رسانه‌ها باید کمک کنند تا واژه‌هایی که ساخته شده، رواج پیدا کند. به علاوه واژه دارای حجم و جرم نیست که وقتی وارد شد، افراد متوجه آن بشوند. یک واژه فرهنگی ممکن است از هزار راه وارد شود. فرهنگستان که گمرک ندارد بفهمد در سراسر راه‌های ذهن مردم چه واژه‌هایی وارد شده است.

وی یادآور شد: روش واژه گزینی ما این است که به دست متخصصان هر فن واژه‌گزینی می‌کنیم و آنها هم با مفاهیم جدید آشنا هستند. این یک کار گسترده است و ما هم با 20 سال تجربه نزدیک 40 هزار واژه وارد زبان فارسی کرده‌ایم و خوشحالیم که تجربه خوبی به دست آورده‌ایم و امیدواریم که در آینده سرعت، صحت و دقت بیشتری پیدا کند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی همچنین در پاسخ به خبرنگاری که نظر او را در مورد علی جنتی گزینه پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت جدید جویا شد، گفت: ما نظرمان را در مجلس می‌گوییم و فعلا آن را نمی‌سوزانیم.