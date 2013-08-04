افتتاح پنج ايستگاه مطالعه در شهرستان/ سهم كتابخوانان 9 درصد جمعيت شهرستان است

ابراهيم ملايي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق برنامه نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور امسال و در راستاي افزايش فرهنگ كتابخواني ايستگاه هاي مطالعه با هدف استفاده از وقت افراد در موقع توقف و انتظار در اماكن پر رفت و آمد و ادارات را ه اندازي خواهد شد.

وي با بيان اينكه تا پايان سال جاري يك هزار ايستگاه مطالعه در سراسر كشور تاسيس مي شود، افزود: از اين تعداد سهم شهرستان خميني شهر در فاز اول پنج ايستگاه مطالعه است كه اين ايستگاه ها در ترمينال اتوبوسراني قدس، بيمه تامين اجتماعي شماره دو، بيمارستان هاي ساعي و اشرفي اصفهاني و ايستگاه اتوبوس شهر درچه، ساخته خواهد شد.

مدير اداره كتابخانه هاي عمومي خميني شهر ادامه داد: اعتبار مورد نظر براي هر ايستگاه مطالعه 40 ميليون تومان است كه رقم 1.5 ميلون تومان صرف ساخت ايستگاه و مبلغ 38.5 ميليون تومان آن صرف خريد كتاب خواهد شد.

ملايي گفت: كتب ايستگاه هاي مطالعه كم حجم و در اندازه هاي جيبي مي باشد كه هر فردي در صورت تمايل مي تواند با واريز هزينه به شماره حسابي كه ذكر خواهد شد كتاب موردعلاقه را براي خود بر دارد.

وی از افتاح كتابخانه علامه ميردامادي در شهورير ماه سال جاري خبر داد و گفت: اين كتابخانه با وسعت 450 متر مربع مساحت و زير بناي دو هزار و 500 متر مربع در پنج طبقه در محله خوزان ساخته شده است و توليت آن با آيت الله سيد محمد باقر ميردامادي رئيس دفترآيت الله نوري همداني است.

ملایی ادامه داد: اداره كتابخانه هاي عمومي كشور جهت تكميل اين كتابخانه مبلغ 75 ميليون تومان و شهرداري نيز رقم 30 ميليون تومان اعتبار هزينه كرده اند كه پس از افتتاح آن حدود 28 هزار جلد كتاب به آن اختصاص خواهد يافت.

وی در خصوص سهم جمعيتي كتابخوانان اين شهرستان به خبرنگار مهر گفت: براساس سند چشم انداز نهاد كتابخانه ها در افق 1404 بايد در تمامي شهرستان هاي كشور 35 درصد مردم عضو كتابخانه هاي عمومي باشند كه شهرستان خميني شهر با تعداد 29 هزار كتابخوان ازكل جمعيت 320 هزار نفري خود،رقم 9 درصد اين سهم را به خود اختصاص داده است.