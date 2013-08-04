به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی دکتر علی لاریجانی در ابتدای دیدار با عمر هالسنوس معاون رئیس‌جمهور نیکاراگوئه بر اهمیت توسعه و گسترش مناسبات در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی فیمابین تأکید کرد و گفت: اراده رهبران دو کشور بر بسط و توسعه هرچه بیشتر مراودات دوستانه در زمینه‌های گوناگون است و در همین راستا مجلس شورای اسلامی از هرگونه رویکردی برای تقویت و تحکیم ارتباطات فیمابین استقبال می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از مواضع مستقل دولت نیکاراگوئه در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی خاطرنشان کرد: مواضع مشترک و نزدیک دو کشور در مسائل مختلف بین‌المللی بستر مناسبی را برای همکاری‌های بین‌المللی فیمابین فراهم کرده است.

لاریجانی در ادامه با اشاره به وجود بسترهای فراوان در دو کشور برای افزایش سطح همکاری‌های فیمابین افزود: ظرفیت‌های بسیاری در عرصه‌های اقتصادی، ‌صنعت و انرژی در بخش‌های خصوصی و دولتی ایران وجود دارد که می‌تواند به افزایش سطح مبادلات دو کشور کمک کند.

در ادامه این دیدار عمر هالسنونس با ابراز خرسندی از سفر به کشورمان با تاکید بر آمادگی مقامات عالیرتبه سیاسی و پارلمانی نیکاراگوئه برای گسترش هرچه بیشتر ارتباطات، گفت: زمینه‌های فراوانی در دو کشور برای همکاری‌ها وجود دارد که باید با شناسایی و اجرایی کردن آنها مناسبات در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و بازرگانی را افزایش داد.

معاون رئیس‌جمهور نیکاراگوئه پایان با اشاره به نزدیکی نقطه نظرات سیاسی میان دو کشور گفت: دولت نیکاراگوئه ایران را کشوری مستقل در مسائل بین‌المللی می‌داند و همواره از مواضع منطقی جمهوری اسلامی ایران در موضوعات مختلف به ویژه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دفاع کرده است.